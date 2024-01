28 янв 2024



ACE FREHLEY исполнил новый трек



ACE FREHLEY в рамках выступления 25 января в Grand Theatre, Frankfort, Kentucky., представил новую композицию "10,000 Volts":



01. Shock Me (KISS song)

02. Rocket Ride (KISS song)

03. Shout It Out Loud (KISS song)

04. New York Groove (Russ Ballard cover)

05. Rock Soldiers (FREHLEY’S COMET song)

06. Deuce (KISS song)

07. Detroit Rock City (KISS song)

08. 10,000 Volts

09. Love Gun (KISS song)

10. Parasite (KISS song)

11. Strange Ways (KISS song)

12. Cold Gin (KISS song)

13. Rip It Out

14. Rock And Roll All Nite (KISS song)











+0 -0



просмотров: 48