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*Йе в BURZUM 47
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 23
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
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Ace Frehley

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28 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY исполнил новый трек

20 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Новая пластинка — одна из лучших»

18 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY о проблемах с паспортом

15 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Многие говорят, что сейчас мой вокал сильнее, чем 10 или 15 лет назад»

11 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY поделился планами на год

9 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY не использует ИИ

6 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY уже планирует "Origins Vol. 3"

25 дек 2023 : 		 ACE FREHLEY об аватарах KISS: «Я считаю это рекламной уловкой»

15 дек 2023 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

28 ноя 2023 : 		 Новая песня ACE FREHLEY

3 ноя 2023 : 		 ACE FREHLEY планирует выпустить альбом зимой

30 окт 2023 : 		 ACE FREHLEY о новом сольном альбоме: «Когда альбом выйдет, PAUL STANLEY будет выглядеть нeдoумкoм»

15 окт 2023 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

23 сен 2023 : 		 У ACE FREHLEY тоже есть Eight!

3 июл 2023 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

8 май 2023 : 		 SCOT COOGAN вернулся к ACE FREHLEY

29 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY сдаёт назад

10 апр 2023 : 		 Умер Джон Реган

9 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагрубил ему по телефону

3 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений

1 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY близок к завершению работ над альбомом

12 фев 2023 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

8 фев 2023 : 		 ACE FREHLEY отыграл первое шоу в 2023 году

14 дек 2022 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

30 ноя 2022 : 		 ACE FREHLEY завершает работу над альбомом

14 июн 2022 : 		 ACE FREHLEY исполняет KISS
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|||| 28 янв 2024

ACE FREHLEY исполнил новый трек



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ACE FREHLEY в рамках выступления 25 января в Grand Theatre, Frankfort, Kentucky., представил новую композицию "10,000 Volts":

01. Shock Me (KISS song)
02. Rocket Ride (KISS song)
03. Shout It Out Loud (KISS song)
04. New York Groove (Russ Ballard cover)
05. Rock Soldiers (FREHLEY’S COMET song)
06. Deuce (KISS song)
07. Detroit Rock City (KISS song)
08. 10,000 Volts
09. Love Gun (KISS song)
10. Parasite (KISS song)
11. Strange Ways (KISS song)
12. Cold Gin (KISS song)
13. Rip It Out
14. Rock And Roll All Nite (KISS song)






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