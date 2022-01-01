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VINNIE VINCENT, ACE FREHLEY и BRUCE KULICK исполнили KISS



VINNIE VINCENT, ACE FREHLEY и BRUCE KULICK вышли на сцену Creatures Fest, чтобы впервые в истории исполнить классику KISS — видео доступно ниже.



























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