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*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 15
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 14
*Новое видео HELLOWEEN 12
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 8
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Ace Frehley

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30 май 2022 : 		 VINNIE VINCENT, ACE FREHLEY и BRUCE KULICK исполнили KISS

25 май 2022 : 		 ACE FREHLEY выступил в Нью-Йорке

10 май 2022 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

7 дек 2021 : 		 ACE FREHLEY и ORIANTHI выступили в рамках Alice Cooper's Christmas Pudding

18 ноя 2021 : 		 ACE FREHLEY обвиняет сатанистов в случившемся на ASTROWORLD

14 ноя 2021 : 		 ACE FREHLEY работает над «тяжёлыми песнями»

28 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY выпускает кассеты

18 окт 2021 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

6 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY: «Я в хороших отношениях с участниками KISS»

5 окт 2021 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

24 сен 2021 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

22 сен 2021 : 		 ACE FREHLEY укололся

21 сен 2021 : 		 ACE FREHLEY вернулся на сцену

11 авг 2021 : 		 Гитара ACE FREHLEY может уйти за 250 000 долларов

29 апр 2021 : 		 ACE FREHLEY: «Старость — не радость»

15 мар 2021 : 		 ACE FREHLEY показывает

31 дек 2020 : 		 ACE FREHLEY не примет участие в концерте KISS

15 дек 2020 : 		 ACE FREHLEY начнёт запись в 2021 году

10 дек 2020 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от ACE FREHLEY

7 ноя 2020 : 		 BRUCE KULICK — о похвале от ACE'а FREHLEY

20 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY: «BRUCE KULICK просто убирает TOMMY THAYER'а»

15 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Большинство своих героев я встретил»

10 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY выпустит цветной ЕР

5 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY хотел PETER'a CRISS'a

1 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY отказался от участия в документальном фильме о KISS

25 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY — о пьяном интервью времён KISS
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VINNIE VINCENT, ACE FREHLEY и BRUCE KULICK исполнили KISS



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VINNIE VINCENT, ACE FREHLEY и BRUCE KULICK вышли на сцену Creatures Fest, чтобы впервые в истории исполнить классику KISS — видео доступно ниже.














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