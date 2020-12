сегодня



Кавер-версия THE BEATLES от ACE FREHLEY



ACE FREHLEY представил анимационное видео на собственное прочтение композиции THE BEATLES "I'm Down"/ Этот трек взят из альбома Origins Vol. 2:



"Good Times Bad Times" (Led Zeppelin)

"Never In My Life" (Mountain)

"Space Truckin'" (Deep Purple)

"I'm Down" (The Beatles)

"Jumpin' Jack Flash" (The Rolling Stones)

"Politician" (Cream)

"Lola" (The Kinks)

"30 Days In The Hole" (Humble Pie)

"Manic Depression" (The Jimi Hendrix Experience)

"Kicks" (Paul Revere & The Raiders)

"We Gotta Get Out Of This Place" (The Animals)



Bonus track:

"She" (KISS)







