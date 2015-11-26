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Ace Frehley

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10 дек 2020 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от ACE FREHLEY

7 ноя 2020 : 		 BRUCE KULICK — о похвале от ACE'а FREHLEY

20 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY: «BRUCE KULICK просто убирает TOMMY THAYER'а»

15 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Большинство своих героев я встретил»

10 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY выпустит цветной ЕР

5 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY хотел PETER'a CRISS'a

1 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY отказался от участия в документальном фильме о KISS

25 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY — о пьяном интервью времён KISS

22 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY заявил, что его первый сольный альбом дал ему понять, что он стал более креативным без KISS

22 сен 2020 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от ACE FREHLEY

17 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY написал уже три песни

11 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Дональд Трамп — наш сильнейший лидер»

9 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY — о возможности выпуска демок

29 июл 2020 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от ACE FREHLEY

18 июл 2020 : 		 Умер бывший барабанщик FREHLEY'S COMET/ ERIC CLAPTON

14 июн 2020 : 		 ACE FREHLEY даст два концерта летом

9 июн 2020 : 		 ACE FREHLEY выпустит альбом в 2021 году

9 май 2020 : 		 ACE FREHLEY начал работу над оригинальным материалом

29 апр 2020 : 		 ACE FREHLEY о возможности выступить с KISS

26 ноя 2019 : 		 Бывший гитарист KISS на новом альбоме ACE FREHLEY

11 ноя 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

1 ноя 2019 : 		 ACE FREHLEY воссоединился с коллегами по FREHLEY'S COMET

31 окт 2019 : 		 ACE FREHLEY и SEBASTIAN BACH исполняют песни KISS

3 окт 2019 : 		 ACE FREHLEY выступил в автосалоне

23 авг 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

8 июл 2019 : 		 ACE FREHLEY выпустит альбом каверов в октябре
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Кавер-версия THE BEATLES от ACE FREHLEY



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ACE FREHLEY представил анимационное видео на собственное прочтение композиции THE BEATLES "I'm Down"/ Этот трек взят из альбома Origins Vol. 2:

"Good Times Bad Times" (Led Zeppelin)
"Never In My Life" (Mountain)
"Space Truckin'" (Deep Purple)
"I'm Down" (The Beatles)
"Jumpin' Jack Flash" (The Rolling Stones)
"Politician" (Cream)
"Lola" (The Kinks)
"30 Days In The Hole" (Humble Pie)
"Manic Depression" (The Jimi Hendrix Experience)
"Kicks" (Paul Revere & The Raiders)
"We Gotta Get Out Of This Place" (The Animals)

Bonus track:
"She" (KISS)

ACE FREHLEY Releases Animated Video For Cover Of THE BEATLES Classic "I'm Down"



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