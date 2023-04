сегодня



ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений



Бывший гитарист KISS Ace Frehley заявил, что у Paul'a Stanley есть семь дней, чтобы извиниться перед ним за комментарии, которые он сделал в его адрес на "The Howard Stern Show".



В начале марта радиоведущий Говард Стерн спросил Stanley, почему он и его коллега Gene Simmons не выступили вместе с Frehley и барабанщиком Peter'ом Criss'ом на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла. Stanley ответил:



«Организаторы Зала славы требовали, честно говоря, чтобы мы выступали с двумя оригинальными участниками — Peter'ом и Ace'ом — и на данный момент это было бы унизительно для нынешних участников, а также привело бы некоторых людей в замешательство. Потому что если бы вы увидели на сцене людей, которые выглядят как KISS, но звучат иначе, то, возможно, нас следовало бы назвать PISS».



Во время появления в программе SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" Ace осудил Paul'a за его комментарии:



«Знаете, что это такое? Это разочарование и неуверенность Paul'a в том, что ему приходится использовать фонограмму. Между нами всего шесть месяцев разницы, и я всё ещё могу выйти на сцену, исполнить песню и зажечь, а он — нет. И это очень прискорбно. Я очень огорчён тем фактом, что он использует фонограмму. Это удешевляет бренд, что сказывается на моих доходах, потому что я всё ещё получаю деньги от KISS за мерчендайзинг и всё остальное. И меня это бесит.



Эти ребята клеветали на меня с тех пор, как я ушёл в первый раз в 1981, 1982 годах, называли меня наркоманом, алкоголиком, говорили, что я не могу работать, что я несамостоятелен. А потом, когда мы записали "Unplugged" для MTV, мне вдруг предложили миллионы долларов, чтобы я вернулся в группу. Что случилось? Теперь я не наркоман, на меня можно положиться, и вы готовы рискнуть и нанять меня снова? На самом деле они предложили мне больше денег, чем Питеру.



Тур воссоединения был одним из самых успешных туров KISS. В первый год он собрал более 250 миллионов долларов. Это был самый крупнобюджетный тур того года из всех, проведённых тогда какой-либо группой в Соединенных Штатах и Европе. Мне заплатили, и я сказал: "Ладно, увидимся, ребята. Я возвращаюсь к своей сольной карьере". И вдруг они сказали: "Нет. Мы думаем о прощальном туре". Я сказал: "Хорошо. О каких деньгах идет речь?" И это было приемлемо. Я сказал: "Почему бы не заработать ещё несколько миллионов долларов?"»



Возвращаясь к комментариям Stanley о нём, Ace сказал:



«Позвольте мне сказать вам кое-что, мой брат и фанаты. Никто этого не знает, но когда я жил в Сан-Диего со своей тогдашней девушкой, мне позвонили Paul, Doc [McGhee, менеджер KISS] и Gene. Мы провели телефонную конференцию, и они попросили меня сыграть с ними на сцене. Они хотели, чтобы я играл. И я сказал: "Я не выйду на сцену с Tommy [Thayer'ом, нынешним гитаристом KISS], если он накрасится. Вы ждёте, что я наложу грим. Там будет два Spacemen'а. Вы с ума сошли? Я сделаю это, если там будем только мы четверо — оригинальные участники-основатели, которые создали нечто особенное".



Последние 15 лет у них были другие люди, играющие то, что делал Peter, а Tommy копирует каждое моё соло, пытается копировать мои движения, пытается быть крутым на сцене, но безуспешно [смеётся], к сожалению. Но со всеми этими взрывами, дымом, пылью в глаза им всё сходит с рук. Лично мне плевать, пока они мне платят.



Но что касается того, что он сказал на шоу Говарда Стерна, я собираюсь сделать заявление Paul'y прямо сейчас. И Paul, если ты не слушаешь, я уверен, что кто-то из твоих коллег по группе KISS слушает. И я говорю тебе, что мне нужны официальные извинения за то, что ты сказал, опровержение и извинения в течение семи дней. И если я не получу этого в течение семи дней, я вернусь на шоу Эда Транка и расскажу кое-какую грязь, которую никто не знает о Paul'e и Gene'e, которую я всегда держал при себе, потому что я из тех, кто не говорит об этом. Я люблю говорить о позитивных вещах.



Вы читали мою книгу. Вы читали книгу Paul'a. Вы читали книгу Peter'a. Во многих случаях эти парни просто делают других козлами отпущения. Я имею в виду, что в книге Paul даже подставил Gene'a. Я пытался сделать весёлую, развлекательную книгу с интересными историями, и я такой и есть. Я не из тех, кто выдаёт секреты. Если говорить о негативе, а мы все делали вещи, о которых сожалеем на протяжении многих лет, то он есть. У меня есть 120-страничная рукопись, которую я написал после того, как закончил свою книгу. Мой адвокат хранит её в банковской ячейке. Не дай Бог если со мной что-нибудь случится. Моему адвокату поручено передать её в The New York Times, Rolling Stone, API [sic], всем. Так что они не смогут запугать меня, пытаясь навредить мне или сказать: "Вам лучше ничего не говорить обо мне в прямом эфире на радио". Потому что тогда им точно конец. Их карьера будет разрушена».







