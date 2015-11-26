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ACE FREHLEY : «Нынешний состав KISS — наполовину кавер-группа»



ACE FREHLEY в недавнем разговоре сообщил, что он готов принять участие в недавно анонсированном туре KISS "End Of The Road", «если цифры его устроят».



На вопрос о том, как он хотел бы, чтобы прошёл последний тур KISS, Ace ответил:



«Когда я читаю комментарии фэнов в Интернете — время от времени я провожу полчаса или час за чтением комментариев — неизменно 80—90 процентов фэнов KISS хотят полноценного воссоединения. Я не знаю, возможно ли это, это может быть какой-то вариацией. KISS не должны выходить на сцену с таким составом, как сейчас. Это же наполовину кавер-группа. Я люблю Eric'а [вокалиста, барабаны] и Tommy, но ведь это наполовину кавер-группа KISS. Paul [Stanley] и Gene [Simmons] — два оригинальных участника, и у них есть два парня, играющие мою роль и роль Peter'a [Criss'а]. Я думаю, что это лучше работает за океаном или в Южной Америке, где люди не настолько подкованы, кто есть кто в группе, но в Америке все устали. С 2014 года, когда нас включили в Зал славы рок-н-ролла, практически вся Америка поняла, что в группе не ни меня, ни Peter'a, и я думаю, что многие люди в Америке даже не знали, что я ушёл. Когда они поменялись ролями между мной и Tommy, они не афишировали этого, и думаю, что они вряд ли хотели об этом говорить. Я помню, как мне звонили в 2008—2009 годах и говорили: "Эй, ты играешь в моём родном городе. Можешь достать мне билеты?" И я отвечал: "Нет. Я больше не в группе". Я к тому, что такое было несколько раз. Мой уход из группы во второй раз не сильно освещался».



Несмотря на это, Ace не исключает возможности сыграть с KISS снова, если его попросят вернуться.



«Я был бы готов к этому, если бы были озвучены правильные цифры и меня бы подали соответствующим образом, тогда конечно я за. Это не означает, что я обязательно этого хочу, но я хочу сделать это для фэнов, потому что именно фэны сделали нас знаменитыми, богатыми и превратили нас в суперзвёзд. Я хочу делать то, что хотят фанаты. Я хочу, чтобы фэны были довольны, и кажется, что они указывают именно в этом направлении. Я готов на всё, чтобы порадовать поклонников».











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