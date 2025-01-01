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Видео с выступления ACE FREHLEY



Видео с выступления ACE FREHLEY, которое состоялось 27 декабря в The Token Lounge, Westland, Michigan, доступно для просмотра ниже:



01. Shock Me (KISS song)

02. Deuce (KISS song)

03. Cherry Medicine

04. Rock Soldiers (FREHLEY’S COMET song)

05. Love Gun (KISS song)

06. Rocket Ride (KISS song)

07. Parasite (KISS song)

08. Detroit Rock City (KISS song)

09. Rip It Out

10. She (KISS song)

11. New York Groove (Russ Ballard cover)

12. Cold Gin (KISS song)

13. Ace Frehley Guitar Solo

14. Shout It Out Loud (KISS song)

15. Rock And Roll All Nite (KISS song)







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