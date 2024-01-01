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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 49
*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 42
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
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Ace Frehley

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ACE FREHLEY: «Фанера не про меня»



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ACE FREHLEY в недавнем интервью спросили, что помогает ему оставаться артистом и исполнителем после стольких лет:

«Я играю на гитаре 60 лет. Я начал, когда мне было 13. Сейчас мне 73. Профессионально я играю около 60 лет.

Мне очень нравится выступать. Я получаю огромное удовольствие от того, что делаю людей счастливыми, и когда я даю концерт и получаю положительную реакцию аудитории, это поднимает мне настроение. Кроме того, в течение полутора часов я даю своим поклонникам возможность увидеть, как я выступаю вживую, без всяких бэк-треков и прочей ерунды, которую использовали другие люди, с которыми я работал в прошлом. Не стану уточнять имен. Я просто выхожу на сцену и надираю задницу. И у меня отличная группа — на барабанах Scot Coogan, на соло-гитаре Jeremy Asbrock и на басу Ryan Cook. И мы вчетвером просто отрываемся. Мы исполняем новые вещи, вещи FREHLEY'S COMET и вещи KISS. Это хорошо поставленное шоу, и я полагаю, что фанаты будут приятно удивлены».




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