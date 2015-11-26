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Ace Frehley

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10 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY выпустит цветной ЕР

5 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY хотел PETER'a CRISS'a

1 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY отказался от участия в документальном фильме о KISS

25 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY — о пьяном интервью времён KISS

22 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY заявил, что его первый сольный альбом дал ему понять, что он стал более креативным без KISS

22 сен 2020 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от ACE FREHLEY

17 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY написал уже три песни

11 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Дональд Трамп — наш сильнейший лидер»

9 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY — о возможности выпуска демок

29 июл 2020 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от ACE FREHLEY

18 июл 2020 : 		 Умер бывший барабанщик FREHLEY'S COMET/ ERIC CLAPTON

14 июн 2020 : 		 ACE FREHLEY даст два концерта летом

9 июн 2020 : 		 ACE FREHLEY выпустит альбом в 2021 году

9 май 2020 : 		 ACE FREHLEY начал работу над оригинальным материалом

29 апр 2020 : 		 ACE FREHLEY о возможности выступить с KISS

26 ноя 2019 : 		 Бывший гитарист KISS на новом альбоме ACE FREHLEY

11 ноя 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

1 ноя 2019 : 		 ACE FREHLEY воссоединился с коллегами по FREHLEY'S COMET

31 окт 2019 : 		 ACE FREHLEY и SEBASTIAN BACH исполняют песни KISS

3 окт 2019 : 		 ACE FREHLEY выступил в автосалоне

23 авг 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

8 июл 2019 : 		 ACE FREHLEY выпустит альбом каверов в октябре

5 июл 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

2 июл 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

2 июн 2019 : 		 ACE FREHLEY заявил, что он, «пожалуй, был самым крутым парнем в KISS»

31 май 2019 : 		 ACE FREHLEY о прощальном туре KISS: «Тот же сет, что был годами»
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|||| сегодня

ACE FREHLEY выпустит цветной ЕР



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ACE FREHLEY специально ко дню музыкального магазина выпустит цветной ЕР, включающий его прочтение хита композиции DEEP PURPLE "Space Truckin'", а также "Mission To Mars" и "The Return Of Space Bear". По случаю анонса музыкант представил сразу два клипа — на "Mission On Mars" и "Space Truckin'".

Трек-лист:

01. Space Truckin'

02. Space Invader (Radio Edit)

03. Mission To Mars

04. Space Truckin' (Radio Edit)

05. The Return Of Space Bear

«'Space Truckin' я записал год назад, но сейчас кое-что переписал и поменял. Мы не выпускали это на альбоме, оно просто ждало своего часа. Но получилось очень неплохо. Rob Sabino оказался классным студийным музыкантом, и мы вместе росли в Бронксе, так что легко нашли общий язык».

ACE FREHLEY To Release








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