ACE FREHLEY выпустит цветной ЕР



ACE FREHLEY специально ко дню музыкального магазина выпустит цветной ЕР, включающий его прочтение хита композиции DEEP PURPLE "Space Truckin'", а также "Mission To Mars" и "The Return Of Space Bear". По случаю анонса музыкант представил сразу два клипа — на "Mission On Mars" и "Space Truckin'".



Трек-лист:



01. Space Truckin'



02. Space Invader (Radio Edit)



03. Mission To Mars



04. Space Truckin' (Radio Edit)



05. The Return Of Space Bear



«'Space Truckin' я записал год назад, но сейчас кое-что переписал и поменял. Мы не выпускали это на альбоме, оно просто ждало своего часа. Но получилось очень неплохо. Rob Sabino оказался классным студийным музыкантом, и мы вместе росли в Бронксе, так что легко нашли общий язык».



















