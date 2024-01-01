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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
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Ace Frehley

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Видео полного выступления ACE FREHLEY



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Видео полного выступления ACE FREHLEY, которое состоялось двадцатого июля в Kewadin Casino, St. Ignace, MI, доступно для просмотра ниже:

“Shock Me”
“Deuce”
“10,000 Volts”
“Shout It Loud”
“Love Gun”
“Rocket Ride”
“New York Groove” (with “God Of Thunder” tease)
“Rip It Out”
“Detroit Rock City”
“Love Her All I Can” (partial instrumental)
“Cold Gin”
Ace Frehley Guitar Solo
“Rock And Roll All Nite”

ACE FREHLEY вЂ“ Full Set From 80вЂ™s Rock Invasion Show In St. Ignace Streaming




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