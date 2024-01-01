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Видео полного выступления ACE FREHLEY



Видео полного выступления ACE FREHLEY, которое состоялось двадцатого июля в Kewadin Casino, St. Ignace, MI, доступно для просмотра ниже:



“Shock Me”

“Deuce”

“10,000 Volts”

“Shout It Loud”

“Love Gun”

“Rocket Ride”

“New York Groove” (with “God Of Thunder” tease)

“Rip It Out”

“Detroit Rock City”

“Love Her All I Can” (partial instrumental)

“Cold Gin”

Ace Frehley Guitar Solo

“Rock And Roll All Nite”







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