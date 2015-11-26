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ACE FREHLEY : «Старость — не радость»



Оригинальный гитарист KISS Ace Frehley 27 апреля отметил своё 70-летие. В рамках интервью для "Trunk Nation With Eddie Trunk" он рассказал, как чувствовал себя утром, когда впервые проснулся 70-летним:



«У меня всё те же боли и страдания, которые я обычно испытываю [смеётся]. Старость — не радость. Но мысленно я всё ещё считаю, что мне 25, так что возникает когнитивный диссонанс. Но я тренировался, следил за своей диетой. Я сбросил 11 кило с тех пор, как последний раз был на сцене. Так что я готов зажигать. Надеюсь, этой осенью я вернусь в к гастролям».



Он также ответил на вопрос о том, поздравлял ли его кто-нибудь из бывших коллег по группе KISS:



«Я разговаривал по телефону с [барабанщиком] Peter'ом Criss'ом около часа назад. Это было довольно мило — звонили он и его прекрасная жена Gigi. Я ничего не слышал от Paul'a [Stanley, гитара/вокал] и Gene'a [Simmons'a, бас/вокал], и, вероятно, не услышу. Но ничего страшного. Может, они пришлют сообщение. Мы всё ещё в хороших отношениях. Просто они менее близкие, чем отношения между мной и Peter'ом, вот и всё».



По словам Ace'a, он всегда был близок с Peter'ом, чем с другими участниками первоначального состава KISS:



«Мы с Peter'ом общались, потому что мы были двумя тусовщиками в 1970-х. Gene был с женой, у Paul'a были свои дела, а мы с Peter'ом тусовались — например, во время тура с CHEAP TRICK мы зависали с участниками CHEAP TRICK, или они бывали в нашей комнате, и так далее, и так далее. Такая была сцена».







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