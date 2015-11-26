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Ace Frehley

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3 янв 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY и LITA FORD

28 дек 2018 : 		 ACE FREHLEY о Трампе: «Если ты американец и патриот, ты должен поддерживать своего президента»

19 дек 2018 : 		 ACE FREHLEY: «Если я поеду в тур с KISS, хочу, чтобы мы вместе красились»

13 дек 2018 : 		 ACE FREHLEY: «Нынешний состав KISS — наполовину кавер-группа»

12 дек 2018 : 		 ACE FREHLEY целиком исполнил сольный альбом 1978 года

11 дек 2018 : 		 ACE FREHLEY об участии в туре KISS "End Of The Road": «Всегда есть шанс получить экстренный телефонный звонок»

19 окт 2018 : 		 ACE FREHLEY рассказал о причинах роспуска своей команды

16 окт 2018 : 		 Новое видео ACE FREHLEY

5 окт 2018 : 		 ACE FREHLEY заявил, что согласился бы поехать в прощальный тур с KISS, если бы ему хорошо заплатили

6 сен 2018 : 		 ACE FREHLEY на новом альбоме KEN SHARP

10 авг 2018 : 		 Новая песня ACE FREHLEY

8 авг 2018 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

13 май 2018 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

28 апр 2018 : 		 ACE FREHLEY выпустит альбом этим летом

19 дек 2017 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

27 окт 2017 : 		 ACE FREHLEY присоединился на сцене к ALICE COOPER

22 сен 2017 : 		 GENE SIMMONS и ACE FREHLEY выступили вместе

18 сен 2017 : 		 ACE FREHLEY выступил с коллегами по FREHLEY'S COMET

12 июл 2017 : 		 Расширенная версия альбома ACE FREHLEY выйдет осенью

28 июн 2017 : 		 GENE SIMMONS и ACE FREHLEY написали две песни

13 фев 2017 : 		 Гитарист PEARL JAM присоединился на сцене к ACE FREHLEY

5 фев 2017 : 		 GENE SIMMONS посетил концерт ACE FREHLEY

31 янв 2017 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

23 янв 2017 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

20 ноя 2016 : 		 Барабанщик MR. BIG/Ex-ACE FREHLEY выпустил обучающий MR. BIG/Ex-ACE FREHLEY

18 окт 2016 : 		 KOFI BAKER о версии "White Room" ACE FREHLEY: «Не каждый музыкант великий»
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|||| 3 янв 2019

Видео с выступления ACE FREHLEY и LITA FORD



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Видео с выступления Ace'a Frehley и Lita'ы Ford на New Jersey Kiss Expo 2018, состоявшемся 8 декабря в Hilton Parsippany (Parsippany, New Jersey), доступно ниже. Дуэт исполнил классическую песню THE TROGGS "Wild Thing".



Watch ACE FREHLEY And LITA FORD Perform 'Wild Thing' At NEW JERSEY KISS EXPO






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