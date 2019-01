3 янв 2019



Видео с выступления ACE FREHLEY и LITA FORD



Видео с выступления Ace'a Frehley и Lita'ы Ford на New Jersey Kiss Expo 2018, состоявшемся 8 декабря в Hilton Parsippany (Parsippany, New Jersey), доступно ниже. Дуэт исполнил классическую песню THE TROGGS "Wild Thing".



















