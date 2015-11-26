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Ace Frehley

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15 дек 2020 : 		 ACE FREHLEY начнёт запись в 2021 году

10 дек 2020 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от ACE FREHLEY

7 ноя 2020 : 		 BRUCE KULICK — о похвале от ACE'а FREHLEY

20 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY: «BRUCE KULICK просто убирает TOMMY THAYER'а»

15 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Большинство своих героев я встретил»

10 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY выпустит цветной ЕР

5 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY хотел PETER'a CRISS'a

1 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY отказался от участия в документальном фильме о KISS

25 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY — о пьяном интервью времён KISS

22 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY заявил, что его первый сольный альбом дал ему понять, что он стал более креативным без KISS

22 сен 2020 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от ACE FREHLEY

17 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY написал уже три песни

11 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Дональд Трамп — наш сильнейший лидер»

9 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY — о возможности выпуска демок

29 июл 2020 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от ACE FREHLEY

18 июл 2020 : 		 Умер бывший барабанщик FREHLEY'S COMET/ ERIC CLAPTON

14 июн 2020 : 		 ACE FREHLEY даст два концерта летом

9 июн 2020 : 		 ACE FREHLEY выпустит альбом в 2021 году

9 май 2020 : 		 ACE FREHLEY начал работу над оригинальным материалом

29 апр 2020 : 		 ACE FREHLEY о возможности выступить с KISS

26 ноя 2019 : 		 Бывший гитарист KISS на новом альбоме ACE FREHLEY

11 ноя 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

1 ноя 2019 : 		 ACE FREHLEY воссоединился с коллегами по FREHLEY'S COMET

31 окт 2019 : 		 ACE FREHLEY и SEBASTIAN BACH исполняют песни KISS

3 окт 2019 : 		 ACE FREHLEY выступил в автосалоне

23 авг 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY
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ACE FREHLEY начнёт запись в 2021 году



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ACE FREHLEY в недавней беседе рассказал о том, что занят постройкой новой студии:

«Это не первая студия, которую я построил. Если помните, в 1970-х, когда я жил в Коннектикуте, я потратил 800 000 долларов на строительство студии под землёй рядом с моим домом. Но студии не являются для меня чем-то новым, и я создаю их, где бы я ни был; где бы я ни жил, у меня всегда есть место, где можно работать. Но новое место, в котором я сейчас нахожусь, имеет подвал площадью 3,000 квадратных футов, поэтому у меня достаточно места. Так что я сделал большой пульт и только что доделал комнату для записи ударных. И после Нового года я начну записывать свой новый альбом, прямо в подвале. Прелесть в том, что из-за этого вируса все должны оставаться дома. Ну теперь у меня нет проблем с тем, чтобы остаться дома, потому что я всё равно работаю из дома».

На вопрос о том, написано ли у него у него уже что-нибудь или он начнёт сочинение после того, как закончит с оборудованием студии, он ответил:

«Я всё это время сочинял. К тому же у меня есть треки, которые я уже создал, но мне нужно их пересмотреть и решить, есть ли у них шанс оказаться на моём новом студийном альбоме, — должны ли они быть переписаны или они хороши такие, какие есть. И у меня есть люди, которые постоянно присылают мне идеи о песнях... Так что по сути это непрерывный процесс, и он развивается по мере следования».

ACE FREHLEY Says He Will Start Recording His New Solo Album





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