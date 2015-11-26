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ACE FREHLEY начнёт запись в 2021 году



ACE FREHLEY в недавней беседе рассказал о том, что занят постройкой новой студии:



«Это не первая студия, которую я построил. Если помните, в 1970-х, когда я жил в Коннектикуте, я потратил 800 000 долларов на строительство студии под землёй рядом с моим домом. Но студии не являются для меня чем-то новым, и я создаю их, где бы я ни был; где бы я ни жил, у меня всегда есть место, где можно работать. Но новое место, в котором я сейчас нахожусь, имеет подвал площадью 3,000 квадратных футов, поэтому у меня достаточно места. Так что я сделал большой пульт и только что доделал комнату для записи ударных. И после Нового года я начну записывать свой новый альбом, прямо в подвале. Прелесть в том, что из-за этого вируса все должны оставаться дома. Ну теперь у меня нет проблем с тем, чтобы остаться дома, потому что я всё равно работаю из дома».



На вопрос о том, написано ли у него у него уже что-нибудь или он начнёт сочинение после того, как закончит с оборудованием студии, он ответил:



«Я всё это время сочинял. К тому же у меня есть треки, которые я уже создал, но мне нужно их пересмотреть и решить, есть ли у них шанс оказаться на моём новом студийном альбоме, — должны ли они быть переписаны или они хороши такие, какие есть. И у меня есть люди, которые постоянно присылают мне идеи о песнях... Так что по сути это непрерывный процесс, и он развивается по мере следования».













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