Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео NIGHTWISH 42
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 33
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 27
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 23
*BATTLE BEAST думают о новом материале 16
*MEGADETH за пять концертов заработали четыре миллиона 16
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 14
*KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола» 14
*Басист MÖTLEY CRÜE добился ареста сталкера 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео NIGHTWISH 42
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 33
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 27
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 23
[= ||| все новости группы



*

Ace Frehley

*



27 май 2024 : 		 ACE FREHLEY впервые исполнил "Cherry Medicine"

16 май 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Гитарист из меня так себе...»

15 апр 2024 : 		 Гитарист TRIXTER присоединился на сцене к ACE FREHLEY

14 апр 2024 : 		 ACE FREHLEY выступил в Риме

9 апр 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

8 апр 2024 : 		 Почему ACE FREHLEY записал песню NADIA

6 апр 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Как минимум 50% альбома KISS Alive правили в студии»

1 апр 2024 : 		 ACE FREHLEY об отношениях с ERIC'ом SINGER'ом

6 мар 2024 : 		 ACE FREHLEY на Monsters Of Rock Cruise 2024

26 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Я был категорически против "The Elder"»

24 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Я не понимаю, что происходит, но что-то происходит»

23 фев 2024 : 		 Новое видео ACE FREHLEY

17 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Понятия не имею, что дернуло STANLEY так сказать»

12 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Paul и Gene все время пытались меня измазать в..»

3 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY представил новое видео

28 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY исполнил новый трек

20 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Новая пластинка — одна из лучших»

18 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY о проблемах с паспортом

15 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Многие говорят, что сейчас мой вокал сильнее, чем 10 или 15 лет назад»

11 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY поделился планами на год

9 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY не использует ИИ

6 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY уже планирует "Origins Vol. 3"

25 дек 2023 : 		 ACE FREHLEY об аватарах KISS: «Я считаю это рекламной уловкой»

15 дек 2023 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

28 ноя 2023 : 		 Новая песня ACE FREHLEY

3 ноя 2023 : 		 ACE FREHLEY планирует выпустить альбом зимой
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ACE FREHLEY впервые исполнил "Cherry Medicine"



zoom
ACE FREHLEY впервые исполнил композицию "Cherry Medicine" — видео доступно ниже.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 66

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом