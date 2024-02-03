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*Возвращение THE KOVENANT 28
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 25
*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 21
*Новое видео THE HALO EFFECT 16
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 15
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Ace Frehley

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3 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY представил новое видео

28 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY исполнил новый трек

20 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Новая пластинка — одна из лучших»

18 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY о проблемах с паспортом

15 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Многие говорят, что сейчас мой вокал сильнее, чем 10 или 15 лет назад»

11 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY поделился планами на год

9 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY не использует ИИ

6 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY уже планирует "Origins Vol. 3"

25 дек 2023 : 		 ACE FREHLEY об аватарах KISS: «Я считаю это рекламной уловкой»

15 дек 2023 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

28 ноя 2023 : 		 Новая песня ACE FREHLEY

3 ноя 2023 : 		 ACE FREHLEY планирует выпустить альбом зимой

30 окт 2023 : 		 ACE FREHLEY о новом сольном альбоме: «Когда альбом выйдет, PAUL STANLEY будет выглядеть нeдoумкoм»

15 окт 2023 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

23 сен 2023 : 		 У ACE FREHLEY тоже есть Eight!

3 июл 2023 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

8 май 2023 : 		 SCOT COOGAN вернулся к ACE FREHLEY

29 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY сдаёт назад

10 апр 2023 : 		 Умер Джон Реган

9 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагрубил ему по телефону

3 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений

1 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY близок к завершению работ над альбомом

12 фев 2023 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

8 фев 2023 : 		 ACE FREHLEY отыграл первое шоу в 2023 году

14 дек 2022 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

30 ноя 2022 : 		 ACE FREHLEY завершает работу над альбомом
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|||| 3 фев 2024

ACE FREHLEY представил новое видео



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"Walkin' On The Moon", новое видео ACE FREHLEY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "10,000 Volts", выходящего 23 февраля на MNRK Music Group (formerly eOne Music):

01. 10,000 Volts
02. Walkin' On The Moon
03. Cosmic Heart
04. Cherry Medicine
05. Back Into My Arms Again
06. Fightin' For Life
07. Blinded
08. Constantly Cute
09. Life Of A Stranger
10. Up In The Sky
11. Stratosphere




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3 фев 2024
Вашингтон Ирвинг
Рот ошибся, инопланетяне выебали не Хагара.

просмотров: 261

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