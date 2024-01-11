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*Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль» 26
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Ace Frehley

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11 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY поделился планами на год

9 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY не использует ИИ

6 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY уже планирует "Origins Vol. 3"

25 дек 2023 : 		 ACE FREHLEY об аватарах KISS: «Я считаю это рекламной уловкой»

15 дек 2023 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

28 ноя 2023 : 		 Новая песня ACE FREHLEY

3 ноя 2023 : 		 ACE FREHLEY планирует выпустить альбом зимой

30 окт 2023 : 		 ACE FREHLEY о новом сольном альбоме: «Когда альбом выйдет, PAUL STANLEY будет выглядеть нeдoумкoм»

15 окт 2023 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

23 сен 2023 : 		 У ACE FREHLEY тоже есть Eight!

3 июл 2023 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

8 май 2023 : 		 SCOT COOGAN вернулся к ACE FREHLEY

29 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY сдаёт назад

10 апр 2023 : 		 Умер Джон Реган

9 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагрубил ему по телефону

3 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений

1 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY близок к завершению работ над альбомом

12 фев 2023 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

8 фев 2023 : 		 ACE FREHLEY отыграл первое шоу в 2023 году

14 дек 2022 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

30 ноя 2022 : 		 ACE FREHLEY завершает работу над альбомом

14 июн 2022 : 		 ACE FREHLEY исполняет KISS

31 май 2022 : 		 PETER CRISS и ACE FREHLEY выступили вместе

31 май 2022 : 		 Акустика от ACE FREHLEY

30 май 2022 : 		 VINNIE VINCENT, ACE FREHLEY и BRUCE KULICK исполнили KISS

25 май 2022 : 		 ACE FREHLEY выступил в Нью-Йорке
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|||| сегодня

ACE FREHLEY поделился планами на год



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ACE FREHLEY в начале года опубликовал свои планы на год — ознакомиться с ними можно ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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11 янв 2024
T
Termofucker
Какой смысл в новости,если она предлагает ссылку на левый сайт?

просмотров: 316

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