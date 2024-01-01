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Ace Frehley

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ACE FREHLEY: «Понятия не имею, что дернуло STANLEY так сказать»



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ACE FREHLEY в подкасте "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern" прокомментировал выпад Paul'a Stanley в прошлом году:

«Я не знаю, что вызвало или пронеслось в голове у Paul'a, когда он сделал это заявление: если бы мы с Peter'ом выступали с ними на сцене, мы бы звучали как дерьмо. Но меня это очень расстроило, я разозлился и пошел на шоу к Eddie Trunk, пообещав вернуться через месяц или две недели и вылить всю грязь. И поговорив со своим адвокатом, менеджером, агентом и близкими мне людьми, они все сказали: "Почему бы тебе не пойти другим путем?". И я так и сделал. И я действительно не рассказал ничего такого, чего бы большинство людей не знали».

Возвращаясь к вопросу о том, могли бы они с Criss'ом выступить с KISS на той церемонии, он ответил:

«Peter уже не тот барабанщик, каким был раньше. Я люблю этого парня до безумия. Мы всегда были самыми близкими друзьями и тусовались вместе, но у него было несколько травм, и он уже не тот барабанщик, каким был в те времена. Я имею в виду, что он все еще может выйти на сцену и сыграть три, четыре, пять песен. Когда нас вводили в Зал славы рок-н-ролла, не было причин, по которым Питер не мог бы безупречно исполнить три песни, потому что у него все еще есть способности, просто он не может играть два часа».




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