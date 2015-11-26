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Ace Frehley

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Видео с выступления ACE FREHLEY



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Видео с выступления ACE FREHLEY, которое состоялось девятого октября в Daily's Place, Jacksonville, Florida, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Rocket Ride (KISS song)

02. Parasite (KISS song)

03. Strutter (KISS song)

04. Rip It Out

05. Never In My Life (MOUNTAIN cover)

06. Good Times Bad Times (LED ZEPPELIN cover)

07. Detroit Rock City (KISS song)

08. New York Groove (Russ Ballard cover)

09. Shock Me (KISS song)

10. Ace Frehley Guitar Solo

11. Cold Gin / Black Diamond (KISS song)

12. Deuce (KISS song)

Watch Front-Row Video Of ACE FREHLEY








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