ACE FREHLEY вернулся на сцену



ACE FREHLEY на днях начал свой тур на разогреве у ALICE COOPER. Это первое появление оригинального гитариста KISS на сцене с начала пандемии. Ему помогают гитаристы Ryan Cook и Jeremy Asbock, басист Philip Shouse и барабанщик Matt Starr. Сет-лист и видеосъёмки доступны для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Rocket Ride (KISS song)



02. Parasite (KISS song)



03. Strutter (KISS song)



04. She (KISS song)



05. Manic Depression (Jimi Hendrix cover)



06. Never In My Life (MOUNTAIN cover)



07. Good Times Bad Times (LED ZEPPELIN cover)



08. Detroit Rock City (KISS song)



09. New York Groove (Russ Ballard cover)



10. Shock Me (KISS song)



11. Cold Gin / Black Diamond (KISS songs)



12. Deuce (KISS song)























































