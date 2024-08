сегодня



Видео с выступления ACE FREHLEY



Видео с выступления ACE FREHLEY, которое состоялось 16 августа в рамках Northwest Washington Fair, Lynden, Washington, доступно для просмотра ниже:



01. Shock Me

02. Deuce

03. Cherry Medicine

04. Rock Soldiers

05. Detroit Rock City

06. Rocket Ride

07. New York Groove

08. Rip It Out

09. Love Gun

10. Cold Gin

11. Ace Frehley Guitar Solo

12. Rock And Roll All Nite











