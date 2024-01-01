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*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 52
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 38
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
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Ace Frehley

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Видео с выступления ACE FREHLEY



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Видео с выступления ACE FREHLEY, которое состоялось 16 августа в рамках Northwest Washington Fair, Lynden, Washington, доступно для просмотра ниже:

01. Shock Me
02. Deuce
03. Cherry Medicine
04. Rock Soldiers
05. Detroit Rock City
06. Rocket Ride
07. New York Groove
08. Rip It Out
09. Love Gun
10. Cold Gin
11. Ace Frehley Guitar Solo
12. Rock And Roll All Nite






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