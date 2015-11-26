17 сен 2020



ACE FREHLEY написал уже три песни



В рамках беседы с iHeart Radio ACE FREHLEY сообщил, что у него уже есть три оригинальные темы для нового альбома. Говоря о пластинке кавер-версий, он рассказал:



«О, это всё было ради удовольствия. Я только перезаключил контракт с eOne, и они хотели выпустить "Origins Vol. 3" после моего нового альбома, для которого я уже начал сочинять. Но это был очень весёлый процесс. Куда проще, чем записывать альбом с материалом, который ты должен сочинять сам. Я же просто взял те песни, которые вдохновляли меня, когда я был подростком, и сделал их немного по-своему.



Что касается нового материала, у меня есть три песни, но они ещё не в финальной стадии. Моя студия не будет работать ещё несколько месяцев. Я живу на восточном побережье, мой звукорежиссёр живёт в часе от меня — это Alex Salzman, он также играл на басу, так что с новой пластинкой проблем не возникнет и будет попроще. В итоге сначала выйдет "Origins Vol. 3", а потом уже новый альбом».













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