Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым» 143
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 59
*Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу» 52
*NITA STRAUSS уже пять лет не берёт в рот 27
*ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...» 23
[= ||| все новости группы



*

Ace Frehley

*



17 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY написал уже три песни

11 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Дональд Трамп — наш сильнейший лидер»

9 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY — о возможности выпуска демок

29 июл 2020 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от ACE FREHLEY

18 июл 2020 : 		 Умер бывший барабанщик FREHLEY'S COMET/ ERIC CLAPTON

14 июн 2020 : 		 ACE FREHLEY даст два концерта летом

9 июн 2020 : 		 ACE FREHLEY выпустит альбом в 2021 году

9 май 2020 : 		 ACE FREHLEY начал работу над оригинальным материалом

29 апр 2020 : 		 ACE FREHLEY о возможности выступить с KISS

26 ноя 2019 : 		 Бывший гитарист KISS на новом альбоме ACE FREHLEY

11 ноя 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

1 ноя 2019 : 		 ACE FREHLEY воссоединился с коллегами по FREHLEY'S COMET

31 окт 2019 : 		 ACE FREHLEY и SEBASTIAN BACH исполняют песни KISS

3 окт 2019 : 		 ACE FREHLEY выступил в автосалоне

23 авг 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

8 июл 2019 : 		 ACE FREHLEY выпустит альбом каверов в октябре

5 июл 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

2 июл 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

2 июн 2019 : 		 ACE FREHLEY заявил, что он, «пожалуй, был самым крутым парнем в KISS»

31 май 2019 : 		 ACE FREHLEY о прощальном туре KISS: «Тот же сет, что был годами»

29 май 2019 : 		 Анимационное видео ACE FREHLEY

3 янв 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY и LITA FORD

28 дек 2018 : 		 ACE FREHLEY о Трампе: «Если ты американец и патриот, ты должен поддерживать своего президента»

19 дек 2018 : 		 ACE FREHLEY: «Если я поеду в тур с KISS, хочу, чтобы мы вместе красились»

13 дек 2018 : 		 ACE FREHLEY: «Нынешний состав KISS — наполовину кавер-группа»

12 дек 2018 : 		 ACE FREHLEY целиком исполнил сольный альбом 1978 года
Показать далее
| - |

|||| 17 сен 2020

ACE FREHLEY написал уже три песни



*
zoom
*
* *
В рамках беседы с iHeart Radio ACE FREHLEY сообщил, что у него уже есть три оригинальные темы для нового альбома. Говоря о пластинке кавер-версий, он рассказал:

«О, это всё было ради удовольствия. Я только перезаключил контракт с eOne, и они хотели выпустить "Origins Vol. 3" после моего нового альбома, для которого я уже начал сочинять. Но это был очень весёлый процесс. Куда проще, чем записывать альбом с материалом, который ты должен сочинять сам. Я же просто взял те песни, которые вдохновляли меня, когда я был подростком, и сделал их немного по-своему.

Что касается нового материала, у меня есть три песни, но они ещё не в финальной стадии. Моя студия не будет работать ещё несколько месяцев. Я живу на восточном побережье, мой звукорежиссёр живёт в часе от меня — это Alex Salzman, он также играл на басу, так что с новой пластинкой проблем не возникнет и будет попроще. В итоге сначала выйдет "Origins Vol. 3", а потом уже новый альбом».

ACE FREHLEY Has Written Three Songs For Next Original Solo Album





Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 130

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом