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Ace Frehley

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1 ноя 2019 : 		 ACE FREHLEY воссоединился с коллегами по FREHLEY'S COMET

31 окт 2019 : 		 ACE FREHLEY и SEBASTIAN BACH исполняют песни KISS

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ACE FREHLEY отказался от участия в документальном фильме о KISS



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В рамках своего участие в знаменитом шоу Eddie Trunk'а, которое состоялось на днях, оригинальный гитарист KISS Ace Frehley подтвердил, что к нему обращались продюсеры будущего документального фильма об истории его бывшей группы:

«Они предложили мне участвовать в этом проекте за небольшую плату, и я отказался. Думаю, что предложенная цена была оскорбительной, потому что я знаю, как много денег они собираются на этом заработать. Так что либо надо делиться, либо "селяви". Так что решил не участвовать. Но у них есть много старых съёмок с моим участием, и вероятно, они воспользуются ими и выйдут из положения. Но это будет не то же самое, как если бы они сделали современный материал. Увы, я решил, что деньги, которые они мне предложили, далеко не те, которые, по моим ощущениям, я заслужил, так что я отказался. Кадры, которые вы увидите обо мне в этом документальном фильме, будут только из архива».

ACE FREHLEY:



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Rus


1 окт 2020, 11:29		Блин , запарили уже эти бизнесмены. Они хоть что то ради творчества делают, а не ради денег?

AlexTronenko


1 окт 2020, 11:33		Мне интересно сколько Эйс заплатил и платил ли вообще Джину Симмонсу, за то что тот ему две песни для сольника написал и еще сыграл в одной из них, а до этого Пол Стенли участовал в альбоме каверов.


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