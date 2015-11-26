сегодня



ACE FREHLEY отказался от участия в документальном фильме о KISS



В рамках своего участие в знаменитом шоу Eddie Trunk'а, которое состоялось на днях, оригинальный гитарист KISS Ace Frehley подтвердил, что к нему обращались продюсеры будущего документального фильма об истории его бывшей группы:



«Они предложили мне участвовать в этом проекте за небольшую плату, и я отказался. Думаю, что предложенная цена была оскорбительной, потому что я знаю, как много денег они собираются на этом заработать. Так что либо надо делиться, либо "селяви". Так что решил не участвовать. Но у них есть много старых съёмок с моим участием, и вероятно, они воспользуются ими и выйдут из положения. Но это будет не то же самое, как если бы они сделали современный материал. Увы, я решил, что деньги, которые они мне предложили, далеко не те, которые, по моим ощущениям, я заслужил, так что я отказался. Кадры, которые вы увидите обо мне в этом документальном фильме, будут только из архива».







+2 -2



( 2 ) просмотров: 306

