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ACE FREHLEY не примет участие в концерте KISS



ACE FREHLEY опроверг слухи о том, что примет участие в новогоднем шоу KISS:



«Несмотря на активные домыслы в Сети, ACE FREHLEY не приглашался и не будет принимать участие в новогоднем шоу KISS. ACE FREHLEY сейчас в Нэшвилле и записывает новую пластинку с оригинальным материалом. Он желает всем поклонникам всего самого наилучшего в будущем году!» — гласит заявление на официальной странице музыканта.







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