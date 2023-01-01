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*RUSH соболезнуют евреям 46
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 31
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 25
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 25
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 23
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Ace Frehley

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15 окт 2023 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

23 сен 2023 : 		 У ACE FREHLEY тоже есть Eight!

3 июл 2023 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

8 май 2023 : 		 SCOT COOGAN вернулся к ACE FREHLEY

29 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY сдаёт назад

10 апр 2023 : 		 Умер Джон Реган

9 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагрубил ему по телефону

3 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений

1 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY близок к завершению работ над альбомом

12 фев 2023 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

8 фев 2023 : 		 ACE FREHLEY отыграл первое шоу в 2023 году

14 дек 2022 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

30 ноя 2022 : 		 ACE FREHLEY завершает работу над альбомом

14 июн 2022 : 		 ACE FREHLEY исполняет KISS

31 май 2022 : 		 PETER CRISS и ACE FREHLEY выступили вместе

31 май 2022 : 		 Акустика от ACE FREHLEY

30 май 2022 : 		 VINNIE VINCENT, ACE FREHLEY и BRUCE KULICK исполнили KISS

25 май 2022 : 		 ACE FREHLEY выступил в Нью-Йорке

10 май 2022 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

7 дек 2021 : 		 ACE FREHLEY и ORIANTHI выступили в рамках Alice Cooper's Christmas Pudding

18 ноя 2021 : 		 ACE FREHLEY обвиняет сатанистов в случившемся на ASTROWORLD

14 ноя 2021 : 		 ACE FREHLEY работает над «тяжёлыми песнями»

28 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY выпускает кассеты

18 окт 2021 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

6 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY: «Я в хороших отношениях с участниками KISS»

5 окт 2021 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY
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Видео с выступления ACE FREHLEY



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Видео с выступления ACE FREHLEY, которое состоялось в рамках Kiss Cancer Goodbye II, доступно для просмотра ниже.






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