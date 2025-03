сегодня



Видео полного выступления ACE FREHLEY



Видео полного выступления ACE FREHLEY, состоявшегося 13 марта в Sony Hall, New York City, доступно для просмотра ниже:



“Shock Me

“Deuce

“Cherry Medicine

“Love Gun

“Rocket Ride

“Parasite

“Detroit Rock City

“Rip It Out

“She

“New York Groove

“Cold Gin

– guitar solo – (Karl Cochran tribute)

“Shout It Out Loud”

“Rock And Roll All Nite” (with Richie “The Emperor” Scarlett) http://www.acefrehley.com/







