Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MASTODON расстались с гитаристом 222
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
*KATATONIA рассталась с гитаристом 19
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
*Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию» 18
*Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома» 18
*ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA 17
*Лидер DESTRUCTION о том, почему американцы в трэше более усп... 16
*GLENN DANZIG критикует группы, которые все не могут уйти со ... 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MASTODON расстались с гитаристом 222
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
*KATATONIA рассталась с гитаристом 19
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
[= ||| все новости группы



*

Ace Frehley

*



18 мар 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

9 мар 2025 : 		 ACE FREHLEY может выпустить альбом в этом году

4 фев 2025 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

7 янв 2025 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

15 дек 2024 : 		 ACE FREHLEY готовит новый альбом

28 ноя 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Я не считаю себя певцом»

20 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

16 ноя 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Фанера не про меня»

5 окт 2024 : 		 ACE FREHLEY об уходе из KISS в 1982 году

4 сен 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY 1992 года

24 авг 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

13 авг 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин»

23 июл 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

27 июн 2024 : 		 Видео полного концерта ACE FREHLEY

20 июн 2024 : 		 Видео полного концерта ACE FREHLEY

5 июн 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

27 май 2024 : 		 ACE FREHLEY впервые исполнил "Cherry Medicine"

16 май 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Гитарист из меня так себе...»

15 апр 2024 : 		 Гитарист TRIXTER присоединился на сцене к ACE FREHLEY

14 апр 2024 : 		 ACE FREHLEY выступил в Риме

9 апр 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

8 апр 2024 : 		 Почему ACE FREHLEY записал песню NADIA

6 апр 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Как минимум 50% альбома KISS Alive правили в студии»

1 апр 2024 : 		 ACE FREHLEY об отношениях с ERIC'ом SINGER'ом

6 мар 2024 : 		 ACE FREHLEY на Monsters Of Rock Cruise 2024

26 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Я был категорически против "The Elder"»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео полного выступления ACE FREHLEY



zoom
Видео полного выступления ACE FREHLEY, состоявшегося 13 марта в Sony Hall, New York City, доступно для просмотра ниже:

“Shock Me
“Deuce
“Cherry Medicine
“Love Gun
“Rocket Ride
“Parasite
“Detroit Rock City
“Rip It Out
“She
“New York Groove
“Cold Gin
– guitar solo – (Karl Cochran tribute)
“Shout It Out Loud”
“Rock And Roll All Nite” (with Richie “The Emperor” Scarlett)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 113

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом