20 янв 2024



ACE FREHLEY: «Новая пластинка — одна из лучших»



ACE FREHLEY в интервью VRP Rocks обсудил будущую студийную пластинку:



«Я очень доволен тем, какой получилась пластинка. Много раз я записывал альбомы, и иногда я смотрел на три или четыре песни на альбоме и думал, что они не так хороши, как другие, и я считал их треками для добивки. Но я считаю, что на этом альбоме нет ничего лишнего. Я думаю, что каждая песня имеет свои достоинства.



Я считаю, что это один из лучших альбомов, которые я когда-либо записывал. Он, пожалуй, так же хорош, как и мой сольный альбом 1978 года, который все считают моим лучшим альбомом на сегодняшний день. Но я думаю, что этот новый альбом так же хорош, как и мой сольный альбом 1978 года, и я думаю, что на нём есть не один хит. Так что если бы я был поклонником KISS или поклонником ACE FREHLEY, я бы сразу же пошёл и купил его, как только он выйдет 23 февраля, потому что вы получите удовольствие».







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