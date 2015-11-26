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ACE FREHLEY : «Я в хороших отношениях с участниками KISS»



В рамках недавнего разговора в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" у ACE'а FREHLEY спросили, есть ли шанс увидеть его на одной сцене с KISS:



«Всё возможно — я всегда так говорил. Это первый вопрос, который многие люди задавали мне на протяжении многих лет: "Вы бы когда-нибудь умали о воссоединении KISS?" Я отвечал: "Я никогда не закрывал дверь ни для чего". Если сумма будет соответствующей, и если это будет представлено мне правильным образом, всё может получиться.



Я в хороших отношениях с Paul'ом [Stanley] и Gene'ом [Simmons'ом], что очень приятно, потому что мы создали нечто действительно особенное в начале 70-х, что пережило многие другие группы. И да благословит их Бог. Они всё ещё занимаются этим; я всё ещё занимаюсь этим. Peter [Criss, барабаны] по-прежнему где-то рядом. Я не совсем понимаю, почему за все эти годы Peter не так много гастролировал, как я, но что есть, то есть».







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