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Ace Frehley

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5 окт 2021 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

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22 сен 2021 : 		 ACE FREHLEY укололся

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11 авг 2021 : 		 Гитара ACE FREHLEY может уйти за 250 000 долларов

29 апр 2021 : 		 ACE FREHLEY: «Старость — не радость»

15 мар 2021 : 		 ACE FREHLEY показывает

31 дек 2020 : 		 ACE FREHLEY не примет участие в концерте KISS

15 дек 2020 : 		 ACE FREHLEY начнёт запись в 2021 году

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5 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY хотел PETER'a CRISS'a

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14 июн 2020 : 		 ACE FREHLEY даст два концерта летом
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ACE FREHLEY: «Я в хороших отношениях с участниками KISS»



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В рамках недавнего разговора в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" у ACE'а FREHLEY спросили, есть ли шанс увидеть его на одной сцене с KISS:

«Всё возможно — я всегда так говорил. Это первый вопрос, который многие люди задавали мне на протяжении многих лет: "Вы бы когда-нибудь умали о воссоединении KISS?" Я отвечал: "Я никогда не закрывал дверь ни для чего". Если сумма будет соответствующей, и если это будет представлено мне правильным образом, всё может получиться.

Я в хороших отношениях с Paul'ом [Stanley] и Gene'ом [Simmons'ом], что очень приятно, потому что мы создали нечто действительно особенное в начале 70-х, что пережило многие другие группы. И да благословит их Бог. Они всё ещё занимаются этим; я всё ещё занимаюсь этим. Peter [Criss, барабаны] по-прежнему где-то рядом. Я не совсем понимаю, почему за все эти годы Peter не так много гастролировал, как я, но что есть, то есть».

ACE FREHLEY Says He



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