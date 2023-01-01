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ACE FREHLEY отыграл первое шоу в 2023 году



Видео с первого для ACE FREHLEY выступления в 2023 году, которое состоялось третьего февраля в Paramount, Bristol, Tennessee, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Parasite (KISS song)

02. Snow Blind

03. Speedin' Back To My Baby

04. Stranger In A Strange Land

05. Insane (FREHLEY'S COMET song)

06. Getaway (KISS song)

07. Rock Soldiers

08. Rocket Ride (KISS song)

09. Escape From The Island (KISS song)

10. Love Theme From Kiss (KISS song) (partially played)

11. Detroit Rock City (KISS song)

12. Rip It Out

13. New York Groove (Russ Ballard cover) (with "God Of Thunder" intro)

14. Let Me Go, Rock 'N' Roll (KISS song) (partially played while Ace was off stage)

15. Shock Me (KISS song)

16. Ace Frehley Guitar Solo

17. Cold Gin / Black Diamond (KISS song)



Бис:



18. Deuce (KISS song)







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