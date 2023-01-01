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Умер Джон Реган



Джон Реган скончался в возрасте 71 года. Причины смерти не были обнародованы. С Tod'ом Howarth'ом и барабанщиком "Late Show With David Letterman" Anton Fig'ом он был участником группы Ace Frehley FREHLEY'S COMET. В его послужном списке числятся совместные работы с Peter'ом Frampton'ом, THE ROLLING STONES, Mick'ом Jagger'ом, David'ом Bowie, David'ом Lee Roth'ом, Robin'ом Trower'ом, Billy Idol'ом и многими другими.











































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