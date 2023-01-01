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Новости
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 44
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 27
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
*MICK MARS подает в суд на MÖTLEY CRÜE и утверждает... 18
*Вокалист METALLICA представляет кассету с новым альбомом 16
*ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагруб... 15
*Гитарист METALLICA: «"Master Of Puppets" для меня самый люби... 14
*XXV — бабка ягодка опять! 9
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*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 44
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 27
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
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Ace Frehley

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10 апр 2023 : 		 Умер Джон Реган

9 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагрубил ему по телефону

3 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений

1 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY близок к завершению работ над альбомом

12 фев 2023 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

8 фев 2023 : 		 ACE FREHLEY отыграл первое шоу в 2023 году

14 дек 2022 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

30 ноя 2022 : 		 ACE FREHLEY завершает работу над альбомом

14 июн 2022 : 		 ACE FREHLEY исполняет KISS

31 май 2022 : 		 PETER CRISS и ACE FREHLEY выступили вместе

31 май 2022 : 		 Акустика от ACE FREHLEY

30 май 2022 : 		 VINNIE VINCENT, ACE FREHLEY и BRUCE KULICK исполнили KISS

25 май 2022 : 		 ACE FREHLEY выступил в Нью-Йорке

10 май 2022 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

7 дек 2021 : 		 ACE FREHLEY и ORIANTHI выступили в рамках Alice Cooper's Christmas Pudding

18 ноя 2021 : 		 ACE FREHLEY обвиняет сатанистов в случившемся на ASTROWORLD

14 ноя 2021 : 		 ACE FREHLEY работает над «тяжёлыми песнями»

28 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY выпускает кассеты

18 окт 2021 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

6 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY: «Я в хороших отношениях с участниками KISS»

5 окт 2021 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

24 сен 2021 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

22 сен 2021 : 		 ACE FREHLEY укололся

21 сен 2021 : 		 ACE FREHLEY вернулся на сцену

11 авг 2021 : 		 Гитара ACE FREHLEY может уйти за 250 000 долларов

29 апр 2021 : 		 ACE FREHLEY: «Старость — не радость»
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Умер Джон Реган



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Джон Реган скончался в возрасте 71 года. Причины смерти не были обнародованы. С Tod'ом Howarth'ом и барабанщиком "Late Show With David Letterman" Anton Fig'ом он был участником группы Ace Frehley FREHLEY'S COMET. В его послужном списке числятся совместные работы с Peter'ом Frampton'ом, THE ROLLING STONES, Mick'ом Jagger'ом, David'ом Bowie, David'ом Lee Roth'ом, Robin'ом Trower'ом, Billy Idol'ом и многими другими.






















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