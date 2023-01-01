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*Новое видео METALLICA 69
*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 41
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 19
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 14
*DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH,... 12
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Ace Frehley

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1 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY близок к завершению работ над альбомом

12 фев 2023 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

8 фев 2023 : 		 ACE FREHLEY отыграл первое шоу в 2023 году

14 дек 2022 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

30 ноя 2022 : 		 ACE FREHLEY завершает работу над альбомом

14 июн 2022 : 		 ACE FREHLEY исполняет KISS

31 май 2022 : 		 PETER CRISS и ACE FREHLEY выступили вместе

31 май 2022 : 		 Акустика от ACE FREHLEY

30 май 2022 : 		 VINNIE VINCENT, ACE FREHLEY и BRUCE KULICK исполнили KISS

25 май 2022 : 		 ACE FREHLEY выступил в Нью-Йорке

10 май 2022 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

7 дек 2021 : 		 ACE FREHLEY и ORIANTHI выступили в рамках Alice Cooper's Christmas Pudding

18 ноя 2021 : 		 ACE FREHLEY обвиняет сатанистов в случившемся на ASTROWORLD

14 ноя 2021 : 		 ACE FREHLEY работает над «тяжёлыми песнями»

28 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY выпускает кассеты

18 окт 2021 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

6 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY: «Я в хороших отношениях с участниками KISS»

5 окт 2021 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

24 сен 2021 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

22 сен 2021 : 		 ACE FREHLEY укололся

21 сен 2021 : 		 ACE FREHLEY вернулся на сцену

11 авг 2021 : 		 Гитара ACE FREHLEY может уйти за 250 000 долларов

29 апр 2021 : 		 ACE FREHLEY: «Старость — не радость»

15 мар 2021 : 		 ACE FREHLEY показывает

31 дек 2020 : 		 ACE FREHLEY не примет участие в концерте KISS

15 дек 2020 : 		 ACE FREHLEY начнёт запись в 2021 году
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ACE FREHLEY близок к завершению работ над альбомом



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ACE FREHLEY в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о статусе нового альбома:

«Я вернулся с концертов. Я провел двухнедельное турне по Калифорнии, в ходе которого было восемь аншлаговых концертов. Я вернулся, взял неделю отпуска, чтобы отдохнуть и восстановиться, и начал работать в студии. И в течение шести дней я написал и записал пять новых песен, что для меня просто невероятно. Так что на данный момент похоже, что альбом будет завершен — не сведен, а [записан] — возможно, еще через неделю».




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