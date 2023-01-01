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ACE FREHLEY близок к завершению работ над альбомом



ACE FREHLEY в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о статусе нового альбома:



«Я вернулся с концертов. Я провел двухнедельное турне по Калифорнии, в ходе которого было восемь аншлаговых концертов. Я вернулся, взял неделю отпуска, чтобы отдохнуть и восстановиться, и начал работать в студии. И в течение шести дней я написал и записал пять новых песен, что для меня просто невероятно. Так что на данный момент похоже, что альбом будет завершен — не сведен, а [записан] — возможно, еще через неделю».







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