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Ace Frehley

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1 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY близок к завершению работ над альбомом

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ACE FREHLEY об аватарах KISS: «Я считаю это рекламной уловкой»



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После недавнего объявления о том, что Kiss продолжат существование в виде аватаров, среди фанатов вновь разгорелся давний спор о том, кому принадлежит грим «космонавтов», созданный Ace'ом Frehley, но с 2002 года используемый Томми Тейером. В 2018 году Фрейли в интервью для Vintage Rock заявил, что он всё ещё владеет дизайном и лицензировал его для использования Kiss.

В недавнем интервью для Ultimate Guitar о его предстоящем альбоме "10,000 Volts" (который выходит 23 февраля 2024 года) Фрейли ответил на вопрос, принадлежат ли ему права на этот образ:

«Я получаю деньги за использование — за сувенирку и прочее. И я считаю эти аватары рекламной уловкой. Но на днях я увидел на YouTube информацию о том, что Джин сомневается в том, стоит ли вообще затевать эту историю с аватарами. Но кто знает этих парней — каждый день с ними происходит что-то новое. И если быть до конца честным, я не очень внимательно слежу за тем, что они делают, потому что больше занят своей собственной карьерой. Я не могу поверить и не понимаю, почему они не записали ни одной пластинки за 20 лет. А я записал, не знаю... шесть или семь. В общем, мне приходится творить, чтобы оставаться в тонусе. Даже если у меня нет возможности сыграть вживую многие песни, которые я написал для своих последних альбомов, это даёт мне возможность творить. Потому что я всё ещё как маленький ребёнок, когда дело касается рок-н-ролла».

Продолжение можно прочитать здесь.

вЂњ@rfparisi: @genesimmons@PaulStanleyLive does Ace own the rights to his makeup? Or is he babbling again?вЂќ FANTASY. We own it. He sold it.






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