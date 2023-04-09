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*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 41
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
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Ace Frehley

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ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагрубил ему по телефону



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Бывший гитарист группы KISS Ace Frehley в программе SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о своей продолжающейся словесной пикировке с бывшими коллегами Paul'ом Stanley и Gene'ом Simmons'ом. Его появление в программе произошло через неделю после того, как он пригрозил раскрыть компромат о Paul'e и Gene'e, если лидеры KISS не извинятся за пренебрежительные замечания, которые они сделали во время выступления на "The Howard Stern Show".

На вопрос, связывался ли Stanley с ним после предъявления ультиматума, Эйс ответил:

«Да, он связался со мной — вскоре после окончания шоу. И я был ошарашен этим звонком, потому что увидел, как его имя высветилось на моём мобильном телефоне. И я разговаривал с ним по этому номеру сотни раз, и это может подтвердить Verizon, который является моим оператором сотовой связи. Я подумал, что он звонит мне, чтобы извиниться или хотя бы объяснить, почему он так сказал. Может быть, он действительно имел в виду больше Peter'a [Criss'a, барабанщика KISS], чем меня. Но вместо извинений у меня произошёл пятисекундный телефонный разговор, в рамках которого он сказал: "Пошёл ты, Ace. Я не собираюсь извиняться", и повесил трубку. У него не хватило мужества, чтобы позволить мне дать опровержение и объяснить, почему я так расстроен... Это было не сообщение. Это был телефонный звонок. И я взял трубку только потому, что там было написано "Paul S". Когда дело касается парней, я никогда не пишу их полное имя [в телефоне]. Не дай Бог, если кто-то найдёт мой телефон. Они могут не понять, что это Gene Simmons и Paul Stanley, и я никогда не разглашаю их номера телефонов».

Когда ведущий Эдди Транк спросил Ace'a, уверен ли он, что звонок был от Paul'a, гитарист ответил:

«Абсолютно. Я сделал скриншоты с сайта [моего оператора беспроводной связи] Verizon... Это тот же день, в который состоялось наше предыдущее интервью, и там говорится, что звонок длился пять секунд... Какой-нибудь идиот может сказать: "Ну и ладно. Ace — графический дизайнер. Он умеет работать в Photoshop. Он, наверное, мог бы это отфотошопить". Но запись всё еще на серверах, и я получу выписку от Verizon, в которой будет написано, что в течение пяти секунд был звонок от "P.S." — Paul'a Stanley. И не дай Бог я подам на них в суд за клевету, судья может приказать им проверить сервера, потому что запись о факте звонка всё ещё там».

По словам Ace'a, он поддерживал контакт с менеджером KISS Doc'ом McGhee по поводу этого инцидента:

«Я рассказал Doc'у McGhee всю эту историю, и знаете, что он ответил? Он сказал: "Paul сказал, что не звонил тебе", — это первое. Второе — Doc сказал мне, что Пол пользуется AT&T. Он не понимает, что на самом деле не имеет значения, звонит ли он мне из Токио с [какой-то иностранной] сотовой компании. Мой оператор документирует каждый мой телефонный звонок. Я не могу поверить, что Док сказал мне это. Я думал, что он более осведомлён насчёт мобильной связи.

Я был бы рад, если бы Paul просто позвонил мне один на один, как мужчина, и извинился. Этого было бы достаточно. Но после того, как он послал меня по телефону, перчатки сброшены... Я знаю Paul'a почти 50 лет, и у нас всегда было очень хорошее взаимопонимание. Но я узнал его голос. Если вы знаете кого-то 50 лет, вы узнаете его голос. Я бы никогда не солгал о чём-то подобном, и я могу это доказать. Мы живём в мире с технологиями, которые оставляют следы».

Что касается его предыдущей угрозы обнародовать 120-страничную рукопись, которую он написал после завершения своей книги и которая якобы разрушит карьеру Paul'a и Gene'a, Ace, очевидно, передумал:

«Я поговорил с несколькими своими хорошими друзьями, которые являются богобоязненными людьми, я хожу с ними на собрания анонимных алкоголиков, и они сказали: "Никогда не опускайся до их уровня. Они такие, какие есть. Они занимаются этим уже много лет. Зачем тебе опускаться до их уровня?" И тогда я понял, что мне даже не нужно поднимать то, что я спрятал в сейфе моего адвоката. Я могу просто говорить о том, что они говорили обо мне, как есть. После этого они не смогут преследовать меня, потому что они это сказали — это зафиксировано на бумаге».

Когда Транк спросил Frehley, означает ли всё это, что «поезд ушёл» в отношении возможности его выступления с KISS на финальных концертах группы в Нью-Йорке в начале декабря, Ace ответил:

«Не факт. Деньги мотивируют меня, так же, как и их, но я не ставлю деньги выше Бога. Если бы я получил четверть миллиона долларов за вечер, а я могу заработать полмиллиона долларов, сыграв три или четыре песни, пять песен, я бы взял эти деньги. Я бы купил Ferrari или Maserati. [Смеётся]. Я не хочу больше играть с этими ребятами после того, что они сделали, но деньги могут изменить моё мнение.

Послушайте, я капиталист. Я вырос в Америке. Но я никогда не ставил деньги превыше чувств людей. Я люблю деньги, как и любой другой человек, но деньги — это не мой Бог, как у них. Они все атеисты. Что бы они ни сделали или ни сказали, правда это или ложь, пока это приносит им много денег, они будут заниматься этим».

Ace также затронул вопрос о том, будет ли он выступать с KISS на последних концертах группы в своём фирменном гриме "Spaceman" — в том же гриме, в котором уже более двух десятилетий выступает его сменщик Tommy Thayer:

«Конечно. За четверть миллиона долларов. Я симпатичный парень. Мне не нужен грим».

Когда Транк спросил Ace'a о том, каковы, по его мнению, шансы на то, что он сыграет с KISS на финальных концертах в Нью-Йорке, Фрейли сказал:

«Всё зависит от денег. Если я получу официальное приглашение с чеком, я приду. Но у них должно быть щедрое предложение... Если они не хотят мне платить, меня там не будет, дамы и господа».

Ace также ещё раз подтвердил, что он не получал официального приглашения присоединиться к своим бывшим коллегам по группе на их последних концертах:

«Насколько я понимаю, билеты на все концерты уже распроданы. Единственная причина, по которой они были распроданы, это то, что они намекнули, что мы с Питером будем там, что они пригласили нас. Меня не приглашали. Они всё время врут. Разве они не говорили: "Мы приглашаем Ace'a и Peter'a приехать и сыграть"? Или хотя бы меня? Много раз. Итак, люди купили билеты. Но я не получил официального приглашения или денежного предложения. И, вероятно, я не получу его сейчас, после этого интервью. И знаете что? Мне на это наплевать».

Несмотря на всё, что было сказано всеми сторонами, Ace утверждает, что он всё ещё с теплотой вспоминает время, проведённое с KISS, и не испытывает ненависти к своим бывшим коллегам по группе:

«Послушайте, суть такова: в глубине души я люблю этих ребят, потому что мы создали нечто настолько особенное, что это будут помнить годами. Когда мы все умрём и будем похоронены, всё ещё найдутся люди, слушающие музыку KISS. И я очень рад этому. Но я хочу, чтобы моё наследие было очищено от всего этого барахла и лжи».




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9 апр 2023
Вашингтон Ирвинг
На самом деле это был Никки Сикс, звонивший Марсу, перепутал номер.
9 апр 2023
rassol
Интересно, он согласится отсосать на сцене у Стэнли или Симмонса за миллион?
Like!1
9 апр 2023
R
Rutger
Похоже, сральня затевалась для подогрева интереса к "прощанию".
Очень напоминает высказывания Киске перед реунионом, типа "мне на них насрать, но если мне дадут два миллиона евро, я согласен"
9 апр 2023
M
Mich
Читаю вторую новость о Фрели и Стэнли, и в голове слышится голос Володарского, того самого гундосого переводчика фильмов из 90х, озвучивающего слова Фрели примерно следующим образом - "ты, грязный ублюдок, мать твою, иди сюда, гавДо" )))
Like!4
9 апр 2023
i
iggy00
Mich, автор этой легендарной фразы - Гаврилов, но Володарский тоже неплохо бы справился)
Like!1
9 апр 2023
M
Mich
iggy00, да, Гаврилов, точно )) а у Володарского еще фишка была - он озвучивал то, что написано на стенах, телефонных будках, и так далее в стиле "надпись на заборе ... ну и то, что там было )))
9 апр 2023
R
R0ck_N_R0lla
отдайте этот материал Андрюше Малахову, чтобы он организовал очередной выпуск "пусть попиздят" с участием "легендарных рокеров" со всеми атрибутами шоу- внезапными видеоархивами, вбеганием в студию позабытых участников и прочим. а учитывая, сколько тут новостей в подобном ключе, выпусков 10 точно наберется
Like!2
9 апр 2023
V
VAMPCUT
"Я поговорил с несколькими своими хорошими друзьями, которые являются богобоязненными людьми, я хожу с ними на собрания анонимных алкоголиков..."
В 90-е в ящике была такая передача " Экстра НЛО" называлась. Так вот там часто показывали колдырей, которые НЛО "видели".
9 апр 2023
o
olly71
* я бежала за вами в пургу и мороз три часа только что бы сказать вам как вы мне безразличны *
Like!1
9 апр 2023
resurgamresponses
так он грубиян!!

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