сегодня



ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагрубил ему по телефону



Бывший гитарист группы KISS Ace Frehley в программе SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о своей продолжающейся словесной пикировке с бывшими коллегами Paul'ом Stanley и Gene'ом Simmons'ом. Его появление в программе произошло через неделю после того, как он пригрозил раскрыть компромат о Paul'e и Gene'e, если лидеры KISS не извинятся за пренебрежительные замечания, которые они сделали во время выступления на "The Howard Stern Show".



На вопрос, связывался ли Stanley с ним после предъявления ультиматума, Эйс ответил:



«Да, он связался со мной — вскоре после окончания шоу. И я был ошарашен этим звонком, потому что увидел, как его имя высветилось на моём мобильном телефоне. И я разговаривал с ним по этому номеру сотни раз, и это может подтвердить Verizon, который является моим оператором сотовой связи. Я подумал, что он звонит мне, чтобы извиниться или хотя бы объяснить, почему он так сказал. Может быть, он действительно имел в виду больше Peter'a [Criss'a, барабанщика KISS], чем меня. Но вместо извинений у меня произошёл пятисекундный телефонный разговор, в рамках которого он сказал: "Пошёл ты, Ace. Я не собираюсь извиняться", и повесил трубку. У него не хватило мужества, чтобы позволить мне дать опровержение и объяснить, почему я так расстроен... Это было не сообщение. Это был телефонный звонок. И я взял трубку только потому, что там было написано "Paul S". Когда дело касается парней, я никогда не пишу их полное имя [в телефоне]. Не дай Бог, если кто-то найдёт мой телефон. Они могут не понять, что это Gene Simmons и Paul Stanley, и я никогда не разглашаю их номера телефонов».



Когда ведущий Эдди Транк спросил Ace'a, уверен ли он, что звонок был от Paul'a, гитарист ответил:



«Абсолютно. Я сделал скриншоты с сайта [моего оператора беспроводной связи] Verizon... Это тот же день, в который состоялось наше предыдущее интервью, и там говорится, что звонок длился пять секунд... Какой-нибудь идиот может сказать: "Ну и ладно. Ace — графический дизайнер. Он умеет работать в Photoshop. Он, наверное, мог бы это отфотошопить". Но запись всё еще на серверах, и я получу выписку от Verizon, в которой будет написано, что в течение пяти секунд был звонок от "P.S." — Paul'a Stanley. И не дай Бог я подам на них в суд за клевету, судья может приказать им проверить сервера, потому что запись о факте звонка всё ещё там».



По словам Ace'a, он поддерживал контакт с менеджером KISS Doc'ом McGhee по поводу этого инцидента:



«Я рассказал Doc'у McGhee всю эту историю, и знаете, что он ответил? Он сказал: "Paul сказал, что не звонил тебе", — это первое. Второе — Doc сказал мне, что Пол пользуется AT&T. Он не понимает, что на самом деле не имеет значения, звонит ли он мне из Токио с [какой-то иностранной] сотовой компании. Мой оператор документирует каждый мой телефонный звонок. Я не могу поверить, что Док сказал мне это. Я думал, что он более осведомлён насчёт мобильной связи.



Я был бы рад, если бы Paul просто позвонил мне один на один, как мужчина, и извинился. Этого было бы достаточно. Но после того, как он послал меня по телефону, перчатки сброшены... Я знаю Paul'a почти 50 лет, и у нас всегда было очень хорошее взаимопонимание. Но я узнал его голос. Если вы знаете кого-то 50 лет, вы узнаете его голос. Я бы никогда не солгал о чём-то подобном, и я могу это доказать. Мы живём в мире с технологиями, которые оставляют следы».



Что касается его предыдущей угрозы обнародовать 120-страничную рукопись, которую он написал после завершения своей книги и которая якобы разрушит карьеру Paul'a и Gene'a, Ace, очевидно, передумал:



«Я поговорил с несколькими своими хорошими друзьями, которые являются богобоязненными людьми, я хожу с ними на собрания анонимных алкоголиков, и они сказали: "Никогда не опускайся до их уровня. Они такие, какие есть. Они занимаются этим уже много лет. Зачем тебе опускаться до их уровня?" И тогда я понял, что мне даже не нужно поднимать то, что я спрятал в сейфе моего адвоката. Я могу просто говорить о том, что они говорили обо мне, как есть. После этого они не смогут преследовать меня, потому что они это сказали — это зафиксировано на бумаге».



Когда Транк спросил Frehley, означает ли всё это, что «поезд ушёл» в отношении возможности его выступления с KISS на финальных концертах группы в Нью-Йорке в начале декабря, Ace ответил:



«Не факт. Деньги мотивируют меня, так же, как и их, но я не ставлю деньги выше Бога. Если бы я получил четверть миллиона долларов за вечер, а я могу заработать полмиллиона долларов, сыграв три или четыре песни, пять песен, я бы взял эти деньги. Я бы купил Ferrari или Maserati. [Смеётся]. Я не хочу больше играть с этими ребятами после того, что они сделали, но деньги могут изменить моё мнение.



Послушайте, я капиталист. Я вырос в Америке. Но я никогда не ставил деньги превыше чувств людей. Я люблю деньги, как и любой другой человек, но деньги — это не мой Бог, как у них. Они все атеисты. Что бы они ни сделали или ни сказали, правда это или ложь, пока это приносит им много денег, они будут заниматься этим».



Ace также затронул вопрос о том, будет ли он выступать с KISS на последних концертах группы в своём фирменном гриме "Spaceman" — в том же гриме, в котором уже более двух десятилетий выступает его сменщик Tommy Thayer:



«Конечно. За четверть миллиона долларов. Я симпатичный парень. Мне не нужен грим».



Когда Транк спросил Ace'a о том, каковы, по его мнению, шансы на то, что он сыграет с KISS на финальных концертах в Нью-Йорке, Фрейли сказал:



«Всё зависит от денег. Если я получу официальное приглашение с чеком, я приду. Но у них должно быть щедрое предложение... Если они не хотят мне платить, меня там не будет, дамы и господа».



Ace также ещё раз подтвердил, что он не получал официального приглашения присоединиться к своим бывшим коллегам по группе на их последних концертах:



«Насколько я понимаю, билеты на все концерты уже распроданы. Единственная причина, по которой они были распроданы, это то, что они намекнули, что мы с Питером будем там, что они пригласили нас. Меня не приглашали. Они всё время врут. Разве они не говорили: "Мы приглашаем Ace'a и Peter'a приехать и сыграть"? Или хотя бы меня? Много раз. Итак, люди купили билеты. Но я не получил официального приглашения или денежного предложения. И, вероятно, я не получу его сейчас, после этого интервью. И знаете что? Мне на это наплевать».



Несмотря на всё, что было сказано всеми сторонами, Ace утверждает, что он всё ещё с теплотой вспоминает время, проведённое с KISS, и не испытывает ненависти к своим бывшим коллегам по группе:



«Послушайте, суть такова: в глубине души я люблю этих ребят, потому что мы создали нечто настолько особенное, что это будут помнить годами. Когда мы все умрём и будем похоронены, всё ещё найдутся люди, слушающие музыку KISS. И я очень рад этому. Но я хочу, чтобы моё наследие было очищено от всего этого барахла и лжи».







+1 -4



( 10 ) просмотров: 1131

