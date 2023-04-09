ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагрубил ему по телефону

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все новости группы
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США
31 дек 2020 :
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ACE FREHLEY не примет участие в концерте KISS
15 дек 2020 :
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ACE FREHLEY начнёт запись в 2021 году
10 дек 2020 :
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Кавер-версия THE BEATLES от ACE FREHLEY
7 ноя 2020 :
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BRUCE KULICK — о похвале от ACE'а FREHLEY
20 окт 2020 :
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ACE FREHLEY: «BRUCE KULICK просто убирает TOMMY THAYER'а»
15 окт 2020 :
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ACE FREHLEY: «Большинство своих героев я встретил»
10 окт 2020 :
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ACE FREHLEY выпустит цветной ЕР
5 окт 2020 :
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ACE FREHLEY хотел PETER'a CRISS'a
1 окт 2020 :
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ACE FREHLEY отказался от участия в документальном фильме о KISS
25 сен 2020 :
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ACE FREHLEY — о пьяном интервью времён KISS
22 сен 2020 :
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ACE FREHLEY заявил, что его первый сольный альбом дал ему понять, что он стал более креативным без KISS
22 сен 2020 :
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Кавер-версия THE BEATLES от ACE FREHLEY
17 сен 2020 :
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ACE FREHLEY написал уже три песни
11 сен 2020 :
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ACE FREHLEY: «Дональд Трамп — наш сильнейший лидер»
9 сен 2020 :
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ACE FREHLEY — о возможности выпуска демок
29 июл 2020 :
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Кавер-версия DEEP PURPLE от ACE FREHLEY
18 июл 2020 :
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Умер бывший барабанщик FREHLEY'S COMET/ ERIC CLAPTON
14 июн 2020 :
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ACE FREHLEY даст два концерта летом
9 июн 2020 :
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ACE FREHLEY выпустит альбом в 2021 году
9 май 2020 :
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ACE FREHLEY начал работу над оригинальным материалом
29 апр 2020 :
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ACE FREHLEY о возможности выступить с KISS
26 ноя 2019 :
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Бывший гитарист KISS на новом альбоме ACE FREHLEY
11 ноя 2019 :
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Видео с выступления ACE FREHLEY
1 ноя 2019 :
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ACE FREHLEY воссоединился с коллегами по FREHLEY'S COMET
31 окт 2019 :
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ACE FREHLEY и SEBASTIAN BACH исполняют песни KISS
3 окт 2019 :
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ACE FREHLEY выступил в автосалоне
23 авг 2019 :
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Видео с выступления ACE FREHLEY
8 июл 2019 :
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ACE FREHLEY выпустит альбом каверов в октябре
5 июл 2019 :
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Видео с выступления ACE FREHLEY
2 июл 2019 :
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Видео с выступления ACE FREHLEY
2 июн 2019 :
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ACE FREHLEY заявил, что он, «пожалуй, был самым крутым парнем в KISS»
31 май 2019 :
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ACE FREHLEY о прощальном туре KISS: «Тот же сет, что был годами»
29 май 2019 :
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Анимационное видео ACE FREHLEY
3 янв 2019 :
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Видео с выступления ACE FREHLEY и LITA FORD
28 дек 2018 :
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ACE FREHLEY о Трампе: «Если ты американец и патриот, ты должен поддерживать своего президента»
19 дек 2018 :
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ACE FREHLEY: «Если я поеду в тур с KISS, хочу, чтобы мы вместе красились»
13 дек 2018 :
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ACE FREHLEY: «Нынешний состав KISS — наполовину кавер-группа»
12 дек 2018 :
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ACE FREHLEY целиком исполнил сольный альбом 1978 года
11 дек 2018 :
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ACE FREHLEY об участии в туре KISS "End Of The Road": «Всегда есть шанс получить экстренный телефонный звонок»
19 окт 2018 :
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ACE FREHLEY рассказал о причинах роспуска своей команды
16 окт 2018 :
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Новое видео ACE FREHLEY
5 окт 2018 :
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ACE FREHLEY заявил, что согласился бы поехать в прощальный тур с KISS, если бы ему хорошо заплатили
6 сен 2018 :
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ACE FREHLEY на новом альбоме KEN SHARP
10 авг 2018 :
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Новая песня ACE FREHLEY
8 авг 2018 :
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Видео с выступления ACE FREHLEY
13 май 2018 :
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Видео с выступления ACE FREHLEY
28 апр 2018 :
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ACE FREHLEY выпустит альбом этим летом
19 дек 2017 :
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Видео полного выступления ACE FREHLEY
27 окт 2017 :
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ACE FREHLEY присоединился на сцене к ALICE COOPER
22 сен 2017 :
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GENE SIMMONS и ACE FREHLEY выступили вместе
18 сен 2017 :
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ACE FREHLEY выступил с коллегами по FREHLEY'S COMET
12 июл 2017 :
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Расширенная версия альбома ACE FREHLEY выйдет осенью
28 июн 2017 :
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GENE SIMMONS и ACE FREHLEY написали две песни
13 фев 2017 :
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Гитарист PEARL JAM присоединился на сцене к ACE FREHLEY
5 фев 2017 :
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GENE SIMMONS посетил концерт ACE FREHLEY
31 янв 2017 :
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Видео с выступления ACE FREHLEY
23 янв 2017 :
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Видео полного выступления ACE FREHLEY
20 ноя 2016 :
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Барабанщик MR. BIG/Ex-ACE FREHLEY выпустил обучающий MR. BIG/Ex-ACE FREHLEY
18 окт 2016 :
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KOFI BAKER о версии "White Room" ACE FREHLEY: «Не каждый музыкант великий»
23 сен 2016 :
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Видео с выступления ACE FREHLEY
7 сен 2016 :
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Видео с выступления ACE FREHLEY
29 авг 2016 :
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Видео с выступления ACE FREHLEY
25 май 2016 :
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PAUL STANLEY "очень рад" тому, что вновь поработал с ACE FREHLEY
30 апр 2016 :
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ACE FREHLEY и SLASH о кавер-версии THIN LIZZY
27 апр 2016 :
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Новое видео ACE FREHLEY
18 апр 2016 :
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ACE FREHLEY хочет выпустить ещё одну книгу
17 апр 2016 :
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ACE FREHLEY загремел в больницу
16 апр 2016 :
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ACE FREHLEY не исключает очередного реюниона KISS
14 апр 2016 :
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Первая за 18 лет песня ACE FREHLEY и PAUL STANLEY
8 апр 2016 :
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Подробности о новом альбоме ACE FREHLEY
1 апр 2016 :
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Кавер-версия THIN LIZZY от ACE FREHLEY с участием SLASH'a
31 мар 2016 :
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ACE FREHLEY назвал "величайшим бредом" идею, что KISS могут существовать вечно
29 мар 2016 :
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ACE FREHLEY: «Почему GENE SIMMONS не появился на "Origins Vol. 1"»
8 мар 2016 :
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Видео с выступления ACE'a FREHLEY
3 мар 2016 :
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Видео с выступления ACE'a FREHLE
29 фев 2016 :
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Видео с выступления ACE'a FREHLEY
13 фев 2016 :
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PAUL STANLEY рассказал, как оказался на новом альбоме ACE'a FREHLEY
12 фев 2016 :
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Обложка и трек-лист нового альбома ACE'a FREHLEY
3 авг 2015 :
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SLASH и ACE FREHLEY записали THIN LIZZY
21 июн 2015 :
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Видео с выступления ACE FREHLEY
5 июн 2015 :
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Сборник кавер-версий ACE'а FREHLEY выйдет осенью
5 май 2015 :
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Видео полного выступления ACE FREHLEY
2 май 2015 :
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Видео с выступления ACE FREHLEY
18 апр 2015 :
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ACE FREHLEY запишет кавер-версии THE ROLLING STONES, THE WHO
3 фев 2015 :
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Звёздный трибьют ACE FREHLEY будет переиздан в феврале
19 дек 2014 :
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ACE FREHLEY о несостоявшемся реюнионе KISS
23 ноя 2014 :
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Видео с выступления ACE'а FREHLEY
19 ноя 2014 :
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Видео с выступления ACE'а FREHLEY
18 сен 2014 :
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ACE FREHLEY объявил туровый состав
4 сен 2014 :
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ACE FREHLEY рад возвращению барабанщика
15 авг 2014 :
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ACE FREHLEY хотел бы видеть на новом альбоме GENE'а SIMMONS'a
14 авг 2014 :
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ACE FREHLEY исполнил "New York Groove" с THE ROOTS
13 авг 2014 :
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Кавер-версия STEVE MILLER'а от ACE FREHLEY
13 авг 2014 :
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Новая песня ACE'a FREHLEY
12 авг 2014 :
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ACE FREHLEY планирует выпуск раритетов с участием SLASH'a, MIKE'a MCCREADY и LITA FORD
12 авг 2014 :
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Реклама нового альбома ACE FREHLEY
21 июл 2014 :
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Семплы новых песен ACE FREHLEY
11 июл 2014 :
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Варианты изданий нового альбома ACE FREHLEY
29 май 2014 :
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Новая песня ACE FREHLEY
30 апр 2014 :
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Новый альбом ACE FREHLEY выйдет на SPV
28 мар 2014 :
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Новый альбом ACE'а FREHLEY выйдет в июне
25 дек 2013 :
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ACE FREHLEY о реюнионе с KISS: 'Всё возможно'
16 ноя 2013 :
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ACE FREHLEY на eOne Music
6 ноя 2013 :
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ACE FREHLEY: 'Я добился гораздо большего, чем GENE SIMMONS'
25 окт 2013 :
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ACE FREHLEY и PETER CRISS впервые за 13 лет вышли на одну сцену
24 окт 2013 :
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ACE FREHLEY и PETER CRISS впервые за 13 лет вышли на одну сцену
22 июл 2013 :
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ACE FREHLEY работает над новым альбомом
3 мар 2013 :
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ACE FREHLEY может лишиться собственного дома
7 сен 2012 :
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Видео полного концерта ACE FREHLEY
8 фев 2012 :
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'Anomaly' ACE FREHLEY выйдет на виниле
31 окт 2011 :
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ACE FREHLEY упал со сцены
13 мар 2011 :
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Видео с выступления ACE FREHLEY
14 дек 2009 :
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Детали нового DVD Ace'a Frehley
9 сен 2009 :
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Альбом ACE FREHLEY в сети
31 авг 2009 :
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Семплы всех песен ACE FREHLEY
26 авг 2009 :
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ACE FREHLEY: аудиосемплы альбома "Anomaly"
31 июл 2009 :
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Новая песня ACE FREHLEY
14 июл 2009 :
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ACE FREHLEY выпустит свой альбом на своем лейбле
17 июн 2009 :
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ACE FREHLEY завершил работу над новым сольным альбомом
17 май 2009 :
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ACE FREHLEY заканчивает микширование своего альбома
8 янв 2009 :
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Обложка и трек-лист нового альбома Ace Frehley (ex-KISS)
21 дек 2005 :
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ACE FREHLEY: трек-лист альбома "Greatest Hits Live"
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сегодня
ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагрубил ему по телефону
Бывший гитарист группы KISS Ace Frehley в программе SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о своей продолжающейся словесной пикировке с бывшими коллегами Paul'ом Stanley и Gene'ом Simmons'ом. Его появление в программе произошло через неделю после того, как он пригрозил раскрыть компромат о Paul'e и Gene'e, если лидеры KISS не извинятся за пренебрежительные замечания, которые они сделали во время выступления на "The Howard Stern Show".
На вопрос, связывался ли Stanley с ним после предъявления ультиматума, Эйс ответил:
«Да, он связался со мной — вскоре после окончания шоу. И я был ошарашен этим звонком, потому что увидел, как его имя высветилось на моём мобильном телефоне. И я разговаривал с ним по этому номеру сотни раз, и это может подтвердить Verizon, который является моим оператором сотовой связи. Я подумал, что он звонит мне, чтобы извиниться или хотя бы объяснить, почему он так сказал. Может быть, он действительно имел в виду больше Peter'a [Criss'a, барабанщика KISS], чем меня. Но вместо извинений у меня произошёл пятисекундный телефонный разговор, в рамках которого он сказал: "Пошёл ты, Ace. Я не собираюсь извиняться", и повесил трубку. У него не хватило мужества, чтобы позволить мне дать опровержение и объяснить, почему я так расстроен... Это было не сообщение. Это был телефонный звонок. И я взял трубку только потому, что там было написано "Paul S". Когда дело касается парней, я никогда не пишу их полное имя [в телефоне]. Не дай Бог, если кто-то найдёт мой телефон. Они могут не понять, что это Gene Simmons и Paul Stanley, и я никогда не разглашаю их номера телефонов».
Когда ведущий Эдди Транк спросил Ace'a, уверен ли он, что звонок был от Paul'a, гитарист ответил:
«Абсолютно. Я сделал скриншоты с сайта [моего оператора беспроводной связи] Verizon... Это тот же день, в который состоялось наше предыдущее интервью, и там говорится, что звонок длился пять секунд... Какой-нибудь идиот может сказать: "Ну и ладно. Ace — графический дизайнер. Он умеет работать в Photoshop. Он, наверное, мог бы это отфотошопить". Но запись всё еще на серверах, и я получу выписку от Verizon, в которой будет написано, что в течение пяти секунд был звонок от "P.S." — Paul'a Stanley. И не дай Бог я подам на них в суд за клевету, судья может приказать им проверить сервера, потому что запись о факте звонка всё ещё там».
По словам Ace'a, он поддерживал контакт с менеджером KISS Doc'ом McGhee по поводу этого инцидента:
«Я рассказал Doc'у McGhee всю эту историю, и знаете, что он ответил? Он сказал: "Paul сказал, что не звонил тебе", — это первое. Второе — Doc сказал мне, что Пол пользуется AT&T. Он не понимает, что на самом деле не имеет значения, звонит ли он мне из Токио с [какой-то иностранной] сотовой компании. Мой оператор документирует каждый мой телефонный звонок. Я не могу поверить, что Док сказал мне это. Я думал, что он более осведомлён насчёт мобильной связи.
Я был бы рад, если бы Paul просто позвонил мне один на один, как мужчина, и извинился. Этого было бы достаточно. Но после того, как он послал меня по телефону, перчатки сброшены... Я знаю Paul'a почти 50 лет, и у нас всегда было очень хорошее взаимопонимание. Но я узнал его голос. Если вы знаете кого-то 50 лет, вы узнаете его голос. Я бы никогда не солгал о чём-то подобном, и я могу это доказать. Мы живём в мире с технологиями, которые оставляют следы».
Что касается его предыдущей угрозы обнародовать 120-страничную рукопись, которую он написал после завершения своей книги и которая якобы разрушит карьеру Paul'a и Gene'a, Ace, очевидно, передумал:
«Я поговорил с несколькими своими хорошими друзьями, которые являются богобоязненными людьми, я хожу с ними на собрания анонимных алкоголиков, и они сказали: "Никогда не опускайся до их уровня. Они такие, какие есть. Они занимаются этим уже много лет. Зачем тебе опускаться до их уровня?" И тогда я понял, что мне даже не нужно поднимать то, что я спрятал в сейфе моего адвоката. Я могу просто говорить о том, что они говорили обо мне, как есть. После этого они не смогут преследовать меня, потому что они это сказали — это зафиксировано на бумаге».
Когда Транк спросил Frehley, означает ли всё это, что «поезд ушёл» в отношении возможности его выступления с KISS на финальных концертах группы в Нью-Йорке в начале декабря, Ace ответил:
«Не факт. Деньги мотивируют меня, так же, как и их, но я не ставлю деньги выше Бога. Если бы я получил четверть миллиона долларов за вечер, а я могу заработать полмиллиона долларов, сыграв три или четыре песни, пять песен, я бы взял эти деньги. Я бы купил Ferrari или Maserati. [Смеётся]. Я не хочу больше играть с этими ребятами после того, что они сделали, но деньги могут изменить моё мнение.
Послушайте, я капиталист. Я вырос в Америке. Но я никогда не ставил деньги превыше чувств людей. Я люблю деньги, как и любой другой человек, но деньги — это не мой Бог, как у них. Они все атеисты. Что бы они ни сделали или ни сказали, правда это или ложь, пока это приносит им много денег, они будут заниматься этим».
Ace также затронул вопрос о том, будет ли он выступать с KISS на последних концертах группы в своём фирменном гриме "Spaceman" — в том же гриме, в котором уже более двух десятилетий выступает его сменщик Tommy Thayer:
«Конечно. За четверть миллиона долларов. Я симпатичный парень. Мне не нужен грим».
Когда Транк спросил Ace'a о том, каковы, по его мнению, шансы на то, что он сыграет с KISS на финальных концертах в Нью-Йорке, Фрейли сказал:
«Всё зависит от денег. Если я получу официальное приглашение с чеком, я приду. Но у них должно быть щедрое предложение... Если они не хотят мне платить, меня там не будет, дамы и господа».
Ace также ещё раз подтвердил, что он не получал официального приглашения присоединиться к своим бывшим коллегам по группе на их последних концертах:
«Насколько я понимаю, билеты на все концерты уже распроданы. Единственная причина, по которой они были распроданы, это то, что они намекнули, что мы с Питером будем там, что они пригласили нас. Меня не приглашали. Они всё время врут. Разве они не говорили: "Мы приглашаем Ace'a и Peter'a приехать и сыграть"? Или хотя бы меня? Много раз. Итак, люди купили билеты. Но я не получил официального приглашения или денежного предложения. И, вероятно, я не получу его сейчас, после этого интервью. И знаете что? Мне на это наплевать».
Несмотря на всё, что было сказано всеми сторонами, Ace утверждает, что он всё ещё с теплотой вспоминает время, проведённое с KISS, и не испытывает ненависти к своим бывшим коллегам по группе:
«Послушайте, суть такова: в глубине души я люблю этих ребят, потому что мы создали нечто настолько особенное, что это будут помнить годами. Когда мы все умрём и будем похоронены, всё ещё найдутся люди, слушающие музыку KISS. И я очень рад этому. Но я хочу, чтобы моё наследие было очищено от всего этого барахла и лжи».
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Очень напоминает высказывания Киске перед реунионом, типа "мне на них насрать, но если мне дадут два миллиона евро, я согласен"
В 90-е в ящике была такая передача " Экстра НЛО" называлась. Так вот там часто показывали колдырей, которые НЛО "видели".