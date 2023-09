23 сен 2023



У ACE FREHLEY тоже есть Eight!



ACE FREHLEY в настоящий момент работает в студии над новым материалом, который предварительно должен выйти в начале следующего года на MNRK Music Group (ранее известен как eOne Music). Продюсер записи, Steve Brown, опубликовал следующее сообщение:



«Вот это рок-команда! Смикшировано 8 мелодий, и они звучат потрясающе @brunoravel mix/master general нового альбома @acefrehleyofficial @mnrk_heavy #recordingstudio #mixengineer #acefrehley #newalbum ...и да, я действительно коротышка рядом с этими парнями»





