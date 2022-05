сегодня



ACE FREHLEY выступил в Нью-Йорке



Видео с выступления ACE FREHLEY в Strand Theatre, Hudson Falls, New York, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



00:00 Rip It Out

04:03 Rocket Ride

08:33 Love Theme From KISS

09:14 Hard Times

13:10 Shock Me

17:03 Guitar Solo















+0 -0



просмотров: 178