15 дек 2024



ACE FREHLEY готовит новый альбом



ACE FREHLEY в интервью WRIF сообщил, что готовит "Origins Vol. 3":



«Я работаю над «Origins Vol. 3», потому что это следующая пластинка, которую я выпущу в следующем году, в 2025-м. Так что мы начинаем готовиться к этому и прикидывать, какие песни [войдут на LP]. У меня есть длинный и обширный список, и мы постепенно сокращаем его до самых лучших».







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