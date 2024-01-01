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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 45
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 20
*NIGHTWISH от TARJA 19
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Ace Frehley

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15 дек 2024 : 		 ACE FREHLEY готовит новый альбом

28 ноя 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Я не считаю себя певцом»

20 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

16 ноя 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Фанера не про меня»

5 окт 2024 : 		 ACE FREHLEY об уходе из KISS в 1982 году

4 сен 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY 1992 года

24 авг 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

13 авг 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин»

23 июл 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

27 июн 2024 : 		 Видео полного концерта ACE FREHLEY

20 июн 2024 : 		 Видео полного концерта ACE FREHLEY

5 июн 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

27 май 2024 : 		 ACE FREHLEY впервые исполнил "Cherry Medicine"

16 май 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Гитарист из меня так себе...»

15 апр 2024 : 		 Гитарист TRIXTER присоединился на сцене к ACE FREHLEY

14 апр 2024 : 		 ACE FREHLEY выступил в Риме

9 апр 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

8 апр 2024 : 		 Почему ACE FREHLEY записал песню NADIA

6 апр 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Как минимум 50% альбома KISS Alive правили в студии»

1 апр 2024 : 		 ACE FREHLEY об отношениях с ERIC'ом SINGER'ом

6 мар 2024 : 		 ACE FREHLEY на Monsters Of Rock Cruise 2024

26 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Я был категорически против "The Elder"»

24 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Я не понимаю, что происходит, но что-то происходит»

23 фев 2024 : 		 Новое видео ACE FREHLEY

17 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Понятия не имею, что дернуло STANLEY так сказать»

12 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Paul и Gene все время пытались меня измазать в..»
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|||| 15 дек 2024

ACE FREHLEY готовит новый альбом



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ACE FREHLEY в интервью WRIF сообщил, что готовит "Origins Vol. 3":

«Я работаю над «Origins Vol. 3», потому что это следующая пластинка, которую я выпущу в следующем году, в 2025-м. Так что мы начинаем готовиться к этому и прикидывать, какие песни [войдут на LP]. У меня есть длинный и обширный список, и мы постепенно сокращаем его до самых лучших».




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