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Ace Frehley

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ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин»



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ACE FREHLEY в интервью "Guitar Tales" рассказал, как брал и как перестал брать в рот крепкое:

«Я могу выйти куда-нибудь, а люди рядом могут выпить один или два коктейля. Меня это больше не беспокоит. В первый или второй год трезвости меня бы это беспокоило, но теперь я не испытываю подобных желаний.

После 17 лет трезвости я посмотрел в зеркало, а затем глянул на свои фотографии 20-летней давности, когда я был весь раздутый от алкоголя, и это поддерживает мою силу воли и желание держаться подальше от всего этого хлама... Я слушаю своего куратора. Я хожу на собрания [анонимных алкоголиков]. Если меня что-то беспокоит, я иду на собрание и рассказываю об этом, а потом избавляюсь от этого. Ты отбрасываешь всё это, и оно уходит, вместо того чтобы принять таблетку или выпить, чтобы избавиться от недовольства».

Он также отметил, что именно отношения с Paul'ом Stanley и Gene'ом Simmons"ом привели его к проблемам с крепким:

«Я очень сильно обиделся на них, когда уходил из группы в первый раз, и даже во второй. Они говорили, что меня уволили, но это полная чушь. Оба раза я уходил по собственному желанию, а они упорно создавали миф о том, что они меня уволили, и это полная чушь.

Они просто завидовали. Дело в том, что мой сольный альбом (выпущенный в 1978 году) с "New York Groove" был самым успешным из всех четырёх. Мне доставались самые горячие цыпочки. Но я не охотился за кинозвездами, потому что это лишь всё усложняло. Потому что если ты знаменитость и рядом с тобой ещё одна знаменитость, всё становится вдвойне сложнее. Поэтому я не понимаю, почему Gene встречался с Шер, Дайаной Росс. Это всё усложняет. Но он не тусуется, он часто сидит в отеле. И ему не нравится ездить куда-то в отпуск, как он мне говорил. Он не был в отпуске уже 15 с лишним лет. Но все люди разные.

Paul и Gene несколько раз втаптывали мою репутацию в грязь. Такое случалось и совсем недавно. Больше года назад, как только в продажу поступили билеты на финальное шоу KISS в Madison Square Garden [в Нью-Йорке], они сказали всем, что пригласили меня, Peter'a, Bruce'a, всех, кто был связан с KISS на протяжении многих лет. Я был одним из основателей группы. Они говорили фанатам, что мы будем в Madison Square Garden, а потом Paul пришёл на "Шоу Говарда Стерна" и сказал, что если я и Peter выйдем на сцену, то вы можете назвать группу PISS, и это меня взбесило».




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13 авг 2024
Nord61
Заголовок:

"Эйс Фрели о том, как он остается трезвым уже 18 лет: «Я слушаю своего спонсора. Я хожу на собрания»."

А вот здешний переводчик по-прежнему не обращается за психиатрической помощью.

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