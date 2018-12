сегодня



ACE FREHLEY целиком исполнил сольный альбом 1978 года



ACE FREHLEY отметил сорокалетие с момента выхода сольного дебютного альбома, целиком исполнив этот материал в рамках New Jersey Kiss Expo 2018:



01. Rip It Out



02. Speedin' Back To My Baby



03. Snowblind



04. Ozone



05. What's On Your Mind?



06. New York Groove



07. I'm In Need Of Love



08. Wiped-Out



09. Fractured Mirror































