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Ace Frehley

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12 дек 2018 : 		 ACE FREHLEY целиком исполнил сольный альбом 1978 года

11 дек 2018 : 		 ACE FREHLEY об участии в туре KISS "End Of The Road": «Всегда есть шанс получить экстренный телефонный звонок»

19 окт 2018 : 		 ACE FREHLEY рассказал о причинах роспуска своей команды

16 окт 2018 : 		 Новое видео ACE FREHLEY

5 окт 2018 : 		 ACE FREHLEY заявил, что согласился бы поехать в прощальный тур с KISS, если бы ему хорошо заплатили

6 сен 2018 : 		 ACE FREHLEY на новом альбоме KEN SHARP

10 авг 2018 : 		 Новая песня ACE FREHLEY

8 авг 2018 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

13 май 2018 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

28 апр 2018 : 		 ACE FREHLEY выпустит альбом этим летом

19 дек 2017 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

27 окт 2017 : 		 ACE FREHLEY присоединился на сцене к ALICE COOPER

22 сен 2017 : 		 GENE SIMMONS и ACE FREHLEY выступили вместе

18 сен 2017 : 		 ACE FREHLEY выступил с коллегами по FREHLEY'S COMET

12 июл 2017 : 		 Расширенная версия альбома ACE FREHLEY выйдет осенью

28 июн 2017 : 		 GENE SIMMONS и ACE FREHLEY написали две песни

13 фев 2017 : 		 Гитарист PEARL JAM присоединился на сцене к ACE FREHLEY

5 фев 2017 : 		 GENE SIMMONS посетил концерт ACE FREHLEY

31 янв 2017 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

23 янв 2017 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

20 ноя 2016 : 		 Барабанщик MR. BIG/Ex-ACE FREHLEY выпустил обучающий MR. BIG/Ex-ACE FREHLEY

18 окт 2016 : 		 KOFI BAKER о версии "White Room" ACE FREHLEY: «Не каждый музыкант великий»

23 сен 2016 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

7 сен 2016 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

29 авг 2016 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

25 май 2016 : 		 PAUL STANLEY "очень рад" тому, что вновь поработал с ACE FREHLEY
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ACE FREHLEY целиком исполнил сольный альбом 1978 года



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ACE FREHLEY отметил сорокалетие с момента выхода сольного дебютного альбома, целиком исполнив этот материал в рамках New Jersey Kiss Expo 2018:

01. Rip It Out

02. Speedin' Back To My Baby

03. Snowblind

04. Ozone

05. What's On Your Mind?

06. New York Groove

07. I'm In Need Of Love

08. Wiped-Out

09. Fractured Mirror



Video: ACE FREHLEY Performs 1978 Solo Album In Its Entirety At NEW JERSEY KISS EXPO












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