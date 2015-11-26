11 авг 2021



Гитара ACE FREHLEY может уйти за 250 000 долларов



Gotta Have Rock And Roll выставили на продажу двойной 1973 Les Paul Deluxe, которой владел гитарист KISS ACE FREHLEY. Ожидается, что она может быть продана от $150,000 до $250,000.







+0 -1



просмотров: 392

