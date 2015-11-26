14 ноя 2021



ACE FREHLEY работает над «тяжёлыми песнями»



ACE FREHLEY сообщил о том, что работает «над чем-то тяжёлым»:



«Лучшая запись с моим другом Peppy Castro... работал над кое-чем тяжёлым! Я думаю о Рождестве и о том, как мне повезло, что у меня есть полная творческая свобода в отношении моей музыки, и я очень благодарен за все дары, которые даровал мне Всевышний... Я иногда забываю, как хорошо то, что у меня есть, и я стараюсь вести себя скромно и быть достойным своих талантов и положения, учитывая, что я вырос совершенно нищим в Бронксе!»







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