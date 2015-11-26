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Ace Frehley

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14 ноя 2021 : 		 ACE FREHLEY работает над «тяжёлыми песнями»

28 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY выпускает кассеты

18 окт 2021 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

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15 мар 2021 : 		 ACE FREHLEY показывает

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15 дек 2020 : 		 ACE FREHLEY начнёт запись в 2021 году

10 дек 2020 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от ACE FREHLEY

7 ноя 2020 : 		 BRUCE KULICK — о похвале от ACE'а FREHLEY

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15 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Большинство своих героев я встретил»

10 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY выпустит цветной ЕР

5 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY хотел PETER'a CRISS'a

1 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY отказался от участия в документальном фильме о KISS

25 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY — о пьяном интервью времён KISS

22 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY заявил, что его первый сольный альбом дал ему понять, что он стал более креативным без KISS

22 сен 2020 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от ACE FREHLEY

17 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY написал уже три песни

11 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Дональд Трамп — наш сильнейший лидер»

9 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY — о возможности выпуска демок
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|||| 14 ноя 2021

ACE FREHLEY работает над «тяжёлыми песнями»



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ACE FREHLEY сообщил о том, что работает «над чем-то тяжёлым»:

«Лучшая запись с моим другом Peppy Castro... работал над кое-чем тяжёлым! Я думаю о Рождестве и о том, как мне повезло, что у меня есть полная творческая свобода в отношении моей музыки, и я очень благодарен за все дары, которые даровал мне Всевышний... Я иногда забываю, как хорошо то, что у меня есть, и я стараюсь вести себя скромно и быть достойным своих талантов и положения, учитывая, что я вырос совершенно нищим в Бронксе!»

ACE FREHLEY Is Working On



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Санчез


14 ноя 2021, 21:15		Жги, Эйс!

overgrin


14 ноя 2021, 22:05		Ну если в качестве композитора только......
КАкие тяжелые да и вообще риффы может играть этот....
не знаю как по мягче сказать....увалень :-)???

да Никакие

в этой фразе есть ответ на Все вопросы....касаясь его (игры...эээ... не сказать) ....лёгкого скрежетания по струнам


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