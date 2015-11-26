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Ace Frehley

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24 сен 2021 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

22 сен 2021 : 		 ACE FREHLEY укололся

21 сен 2021 : 		 ACE FREHLEY вернулся на сцену

11 авг 2021 : 		 Гитара ACE FREHLEY может уйти за 250 000 долларов

29 апр 2021 : 		 ACE FREHLEY: «Старость — не радость»

15 мар 2021 : 		 ACE FREHLEY показывает

31 дек 2020 : 		 ACE FREHLEY не примет участие в концерте KISS

15 дек 2020 : 		 ACE FREHLEY начнёт запись в 2021 году

10 дек 2020 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от ACE FREHLEY

7 ноя 2020 : 		 BRUCE KULICK — о похвале от ACE'а FREHLEY

20 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY: «BRUCE KULICK просто убирает TOMMY THAYER'а»

15 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Большинство своих героев я встретил»

10 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY выпустит цветной ЕР

5 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY хотел PETER'a CRISS'a

1 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY отказался от участия в документальном фильме о KISS

25 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY — о пьяном интервью времён KISS

22 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY заявил, что его первый сольный альбом дал ему понять, что он стал более креативным без KISS

22 сен 2020 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от ACE FREHLEY

17 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY написал уже три песни

11 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Дональд Трамп — наш сильнейший лидер»

9 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY — о возможности выпуска демок

29 июл 2020 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от ACE FREHLEY

18 июл 2020 : 		 Умер бывший барабанщик FREHLEY'S COMET/ ERIC CLAPTON

14 июн 2020 : 		 ACE FREHLEY даст два концерта летом

9 июн 2020 : 		 ACE FREHLEY выпустит альбом в 2021 году

9 май 2020 : 		 ACE FREHLEY начал работу над оригинальным материалом
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Видео с выступления ACE FREHLEY



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Видео с выступления ACE FREHLEY, которое состоялось 21 сентября в Leader Bank Pavilion in Boston, Massachusetts на разогреве у ALICE COOPER, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Rocket Ride (KISS song)

02. Parasite (KISS song)

03. Strutter (KISS song)

04. She (KISS song)

05. Manic Depression (Jimi Hendrix cover)

06. Never In My Life (MOUNTAIN cover)

07. Good Times Bad Times (LED ZEPPELIN cover)

08. Love Gun (KISS song)

09. New York Groove (Russ Ballard cover)

10. Shock Me (KISS song)

11. Cold Gin / Black Diamond (KISS songs)

12. Deuce (KISS song)

Watch ACE FREHLEY Perform In Boston























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