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Видео с выступления ACE FREHLEY



Видео с выступления ACE FREHLEY, которое состоялось 21 сентября в Leader Bank Pavilion in Boston, Massachusetts на разогреве у ALICE COOPER, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Rocket Ride (KISS song)



02. Parasite (KISS song)



03. Strutter (KISS song)



04. She (KISS song)



05. Manic Depression (Jimi Hendrix cover)



06. Never In My Life (MOUNTAIN cover)



07. Good Times Bad Times (LED ZEPPELIN cover)



08. Love Gun (KISS song)



09. New York Groove (Russ Ballard cover)



10. Shock Me (KISS song)



11. Cold Gin / Black Diamond (KISS songs)



12. Deuce (KISS song)







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