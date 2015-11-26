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Ace Frehley

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11 дек 2018 : 		 ACE FREHLEY об участии в туре KISS "End Of The Road": «Всегда есть шанс получить экстренный телефонный звонок»

19 окт 2018 : 		 ACE FREHLEY рассказал о причинах роспуска своей команды
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|||| сегодня

ACE FREHLEY — о возможности выпуска демок



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В недавнем интервью с подкастом "Three Sides Of The Coin" бывший гитарист KISS ACE FREHLEY ответил на вопрос о том, есть ли шанс того, что он переделает и перезапишет ранее не издававшиеся демо таких песен как "The Girl Can't Dance", "Audio Video" и "Backstage Pass":

«Я не вижу варианта для "The Girl Can't Dance", потому что не я её сочинял — её дал мне один из моих первых менеджеров. Что касается "Audio Video", то шансы есть. Sean Delaney привел меня к ней, и я подумал, что она немного напоминает о "Deuce", частично, — очень мощный трек.

Я слышал ряд треков, которые утекли в Интернет, и думаю, что может быть как-то и что-то с чем-то из этого сделаю. К примеру, есть такая песня "Pursuit Of Rock And Roll". Я записывал её три раза, но так и не был доволен результатом. Но на моём последнем диске я переделал припев, потому что оригинальный вариант был ни к чёрту. И я пришёл к последней версии "Pursuit Of Rock And Roll", в которой я поменял текст и даже другие аккорды — первый набор, потом вторую линию. И вот тут, как по мне, всё стало куда лучше и интереснее. Были и ещё перемены — помню, переделал переход в ней. Вот почему по итогам эта песня оказалась на альбоме. Но есть столько песен, над которыми я работал, и которые так и не сделал полноценным образом. Так что кто знает, как и что. Припев "Rockin' With The Boys" я написал 25 лет назад и не мог сделать нормальный куплет до моей последней работы — "Spaceman" (смеётся)».

ACE FREHLEY Discusses Possibility Of Revisiting Previously Unreleased Demo Songs (Audio)





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