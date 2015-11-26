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Ace Frehley

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19 дек 2018 : 		 ACE FREHLEY: «Если я поеду в тур с KISS, хочу, чтобы мы вместе красились»

13 дек 2018 : 		 ACE FREHLEY: «Нынешний состав KISS — наполовину кавер-группа»

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19 окт 2018 : 		 ACE FREHLEY рассказал о причинах роспуска своей команды

16 окт 2018 : 		 Новое видео ACE FREHLEY

5 окт 2018 : 		 ACE FREHLEY заявил, что согласился бы поехать в прощальный тур с KISS, если бы ему хорошо заплатили

6 сен 2018 : 		 ACE FREHLEY на новом альбоме KEN SHARP

10 авг 2018 : 		 Новая песня ACE FREHLEY

8 авг 2018 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

13 май 2018 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

28 апр 2018 : 		 ACE FREHLEY выпустит альбом этим летом

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27 окт 2017 : 		 ACE FREHLEY присоединился на сцене к ALICE COOPER

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18 сен 2017 : 		 ACE FREHLEY выступил с коллегами по FREHLEY'S COMET

12 июл 2017 : 		 Расширенная версия альбома ACE FREHLEY выйдет осенью

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13 фев 2017 : 		 Гитарист PEARL JAM присоединился на сцене к ACE FREHLEY

5 фев 2017 : 		 GENE SIMMONS посетил концерт ACE FREHLEY

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ACE FREHLEY: «Если я поеду в тур с KISS, хочу, чтобы мы вместе красились»



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В ходе беседы с "Walking The Floor With Chris Shiflett" ACE FREHLEY в очередной раз подтвердил, что его пока никто не приглашал принять участие в прощальном туре KISS:

«Когда Paul [Stanley] и Gene [Simmons] позвонят мне и скажут: "Хочешь принять участие в реюнион-туре?" и выпишут при этом чек на увесистую сумму, я, пожалуй, соглашусь. Если этого не произойдёт, то ничего и не будет. Ну а что тут поделаешь?»

Если он примет участие в воссоединении KISS, его возвращение будет сопровождаться условием: ребята будут наносить грим все вместе, как в старые времена.

«Последнее, что я слышал, так это то, что у Paul'a есть своя гримёрка, и это меня совершенно шокировало, потому что мы всегда делали макияж вместе, как четыре девушки в салоне красоты. Мы разговаривали, накладывая макияж. Это был ритуал... Если бы меня попросили вернуться в группу, я бы хотел, чтобы мы красились все вместе, всё как и было раньше».



Ex-KISS Guitarist ACE FREHLEY:




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Saint Portnoy


19 дек 2018, 17:10		....а потом поебалися. Недолго, минут двадцать всего..."

(с)

Mich


19 дек 2018, 18:22		"и выпишут при этом чек на увесистую сумму"

бывшие и нынешние участники Kiss о чем-то кроме бабла думают ? Хотя бы немного о творческой составляющей ? В очень многих их высказываниях тема денег фигурирует на первом месте

LOR


19 дек 2018, 20:56		Какъ у нихъ всё затейливо, однако.

assassin


19 дек 2018, 21:00		Ну у них и проблемы


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