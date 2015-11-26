ACE FREHLEY: «Если я поеду в тур с KISS, хочу, чтобы мы вместе красились»
В ходе беседы с "Walking The Floor With Chris Shiflett" ACE FREHLEY в очередной раз подтвердил, что его пока никто не приглашал принять участие в прощальном туре KISS:
«Когда Paul [Stanley] и Gene [Simmons] позвонят мне и скажут: "Хочешь принять участие в реюнион-туре?" и выпишут при этом чек на увесистую сумму, я, пожалуй, соглашусь. Если этого не произойдёт, то ничего и не будет. Ну а что тут поделаешь?»
Если он примет участие в воссоединении KISS, его возвращение будет сопровождаться условием: ребята будут наносить грим все вместе, как в старые времена.
«Последнее, что я слышал, так это то, что у Paul'a есть своя гримёрка, и это меня совершенно шокировало, потому что мы всегда делали макияж вместе, как четыре девушки в салоне красоты. Мы разговаривали, накладывая макияж. Это был ритуал... Если бы меня попросили вернуться в группу, я бы хотел, чтобы мы красились все вместе, всё как и было раньше».
Saint Portnoy
(с)
Mich
бывшие и нынешние участники Kiss о чем-то кроме бабла думают ? Хотя бы немного о творческой составляющей ? В очень многих их высказываниях тема денег фигурирует на первом месте
LOR
assassin
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