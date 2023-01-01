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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 33
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 22
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Ace Frehley

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28 ноя 2023 : 		 Новая песня ACE FREHLEY

3 ноя 2023 : 		 ACE FREHLEY планирует выпустить альбом зимой

30 окт 2023 : 		 ACE FREHLEY о новом сольном альбоме: «Когда альбом выйдет, PAUL STANLEY будет выглядеть нeдoумкoм»

15 окт 2023 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

23 сен 2023 : 		 У ACE FREHLEY тоже есть Eight!

3 июл 2023 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

8 май 2023 : 		 SCOT COOGAN вернулся к ACE FREHLEY

29 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY сдаёт назад

10 апр 2023 : 		 Умер Джон Реган

9 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагрубил ему по телефону

3 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений

1 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY близок к завершению работ над альбомом

12 фев 2023 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

8 фев 2023 : 		 ACE FREHLEY отыграл первое шоу в 2023 году

14 дек 2022 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

30 ноя 2022 : 		 ACE FREHLEY завершает работу над альбомом

14 июн 2022 : 		 ACE FREHLEY исполняет KISS

31 май 2022 : 		 PETER CRISS и ACE FREHLEY выступили вместе

31 май 2022 : 		 Акустика от ACE FREHLEY

30 май 2022 : 		 VINNIE VINCENT, ACE FREHLEY и BRUCE KULICK исполнили KISS

25 май 2022 : 		 ACE FREHLEY выступил в Нью-Йорке

10 май 2022 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

7 дек 2021 : 		 ACE FREHLEY и ORIANTHI выступили в рамках Alice Cooper's Christmas Pudding

18 ноя 2021 : 		 ACE FREHLEY обвиняет сатанистов в случившемся на ASTROWORLD

14 ноя 2021 : 		 ACE FREHLEY работает над «тяжёлыми песнями»

28 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY выпускает кассеты
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Новая песня ACE FREHLEY



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"10,000 Volts", новая песня ACE FREHLEY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "10,000 Volts", выход которого запланирован на 23 февраля на MNRK Music Group (formerly eOne Music):

01. 10,000 Volts
02. Walkin' On The Moon
03. Cosmic Heart
04. Cherry Medicine
05. Back Into My Arms Again
06. Fightin' For Life
07. Blinded
08. Constantly Cute
09. Life Of A Stranger
10. Up In The Sky
11. Stratosphere




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