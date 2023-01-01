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Новая песня ACE FREHLEY



"10,000 Volts", новая песня ACE FREHLEY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "10,000 Volts", выход которого запланирован на 23 февраля на MNRK Music Group (formerly eOne Music):



01. 10,000 Volts

02. Walkin' On The Moon

03. Cosmic Heart

04. Cherry Medicine

05. Back Into My Arms Again

06. Fightin' For Life

07. Blinded

08. Constantly Cute

09. Life Of A Stranger

10. Up In The Sky

11. Stratosphere







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