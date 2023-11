сегодня



ACE FREHLEY планирует выпустить альбом зимой



ACE FREHLEY в интервью Nuvo сообщил, что планирует выпуск нового сольного альбома "10,000 Volts" этой зимой:



«Это, вероятно, лучшая пластинка из всех, что я когда-либо создавал. Я очень доволен. Впервые я написал большинство композиций с моим хорошим другом Steve'ом Brown'ом. Он раньше играл в TRIXTER, и у него есть группа RUBIX KUBE. В общем, мы живём в 40 минутах езды друг от друга, и моя невеста Лара свела нас. Я встречался с ним несколько раз за эти годы, но только вскользь, а она познакомилась с ним, когда ей было двадцать лет. Она сказала: "Ты должен встретиться со Steve'ом". Он замечательный автор песен и гитарист. Он прислал мне песню, и там была одна строчка, которая просто вырывалась из общего припева, и это была "Walking On The Moon". И я сказал: "Слушай, давай встретимся и перепишем эту песню, и фишкой будет "Walking On The Moon"", потому что у окончания припева, который он подготовил, были другие слова. Так что мы переписали песню, и она получилась замечательной. Вообще-то мы собирались назвать альбом "Walking On The Moon", пока не записали песню "10,000 Volts", которая получилась просто потрясающей. Я пригласил для записи барабанов своего старого барабанщика Anton'a Fig'a, который играл на моём оригинальном сольном альбоме 78-го года и на большинстве моих сольных работ. Так что работа со Steve'ом значительно изменила мою игру и сочинительство, потому что когда мы с ним соединяем наши мысли, всё получается само собой. Если я не могу подобрать аккорд, куплет или строчку, он придумывает их, и наоборот, и в течение трёх-четырёх часов мы пишем песню.



Вот так и проходила запись. Затем, после записи основного трека, нужно сделать овердаб, удвоить и утроить вокал, гармонии и прочее. Он отличный звукорежиссёр. Так что мне не пришлось платить деньги за работу звукорежиссёра над этой записью. В итоге, работая со Steve'ом, я ещё и сэкономил денег, что также очень приятно!»







