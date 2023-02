сегодня



Видео полного выступления ACE FREHLEY



Видео полного выступления ACE'a FREHLEY, которое состоялось пятого февраля в The Beacon Theatre, Hopewell, Virginia, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Parasite (KISS song)

02. Snow Blind

03. Speedin' Back To My Baby

04. Rip It Out

05. Rock Soldiers

06. Escape From The Island (KISS song)

07. Insane

08. Detroit Rock City (KISS song)

09. Stranger In A Strange Land

10. Rocket Ride (KISS song)

11. Getaway (KISS song)

12. New York Groove (Russ Ballard Cover includes KISS "God of Thunder" intro)

13. Shock Me (KISS song)

14. Ace Frehley Guitar Solo

15. Cold Gin (KISS song)

16. Black Diamond (KISS song)



Encore:



17. Deuce (KISS song)







