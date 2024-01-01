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Ace Frehley

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|||| 18 янв 2024

ACE FREHLEY о проблемах с паспортом



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ACE FREHLEY в недавнем интервью ответил на вопрос, как проблемы с паспортом могут отразиться на его появлении в Европе:

«Что ж, у меня есть все шансы попасть в Европу в конце лета, если мне продлят паспорт. У меня возникли проблемы с продлением паспорта, потому что у меня возникли проблемы с IRS [Служба внутренних доходов], и это не совсем паспортное бюро, а IRS. Поскольку я должен IRS пару сотен тысяч, а они только что ввели новый закон, согласно которому, если вы должны более 50 000 долларов, они не продлят вам паспорт. К счастью, у меня есть несколько очень толковых адвокатов, которые работают над этим вопросом, и есть способы это обойти, так что, надеюсь, я смогу получить свой паспорт в течение двух-трех недель. Если это произойдет, я буду в Европе этим летом. Если этого не произойдет, я буду в Европе следующим летом. Но я бы хотел, чтобы это было этим летом, потому что прошло слишком много времени с тех пор, как я участвовал во всех фестивалях».




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