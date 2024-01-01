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ACE FREHLEY: «Многие говорят, что сейчас мой вокал сильнее, чем 10 или 15 лет назад»



В новом интервью для Sonic Perspectives оригинального гитариста KISS Ace'a Frehley спросили, не думал ли он когда-нибудь записать полноценный альбом гитарных инструментальных композиций. Он ответил:



«Я мог бы это сделать, но думаю, что фанаты через некоторое время заскучали бы. Каким-то образом мне удалось сохранить свой вокал. На самом деле многие говорят, что сейчас мой вокал сильнее, чем 10 или 15 лет назад. Возможно, всё потому, что я много лет подряд гастролировал с теми группами, с которыми работал в прошлом, и мне приходилось петь большую часть песни. Ваше горло — это мышца. Так что, думаю, сейчас мой вокал сильнее, чем тогда. И у меня нет проблем с попаданием в ноты в студии. А если я не попадаю, то мы просто переделываем дубль.



У фронтмена KISS Paul'a Stanley отличный голос. Но в 1970-е годы он вряд ли думал о долголетии группы, потому что пел песни, которые были на пике его диапазона. И они звучали великолепно, и Paul был отличным фронтменом, но когда тебе за 70... Он всего на полгода моложе меня. И я знаю, что в 2009 году ему сделали операцию по поводу полипов в горле. Насколько я понимаю, она не была успешной. Очень жаль, ведь это его хлеб с маслом. А потом в течение последних нескольких лет всё пришло к тому, что KISS используют подкладки. И это прискорбно. Как если бы я больше не мог играть на гитаре, потому что что-то случилось. Я говорил об этом в многочисленных интервью — если бы у меня когда-нибудь сорвался голос и я не смог бы больше петь, я бы просто нанял нового вокалиста».



На вопрос о том, брал ли он когда-нибудь уроки вокала, Ace ответил:



«Ни уроков игры на гитаре, ни уроков вокала. Я действую инстинктивно».







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