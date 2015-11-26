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Видео с выступления ACE FREHLEY



Видео с выступления ACE FREHLEY, которое состоялось третьего октября в Ascend Amphitheater, Nashville, Tennessee, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Rocket Ride (KISS song)



02. Parasite (KISS song)



03. Strutter (KISS song)



04. Rip It Out



05. Never in My Life (MOUNTAIN cover)



06. Good Times Bad Times (LED ZEPPELIN cover)



07. Shock Me (KISS song)



08. Ace Frehley Guitar Solo



09. Detroit Rock City (KISS song)



10. New York Groove (Russ Ballard cover)



11. Cold Gin / Black Diamond (KISS song)



12. Deuce (KISS song)







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