сегодня



ACE FREHLEY сдаёт назад



ACE FREHLEY в рамках интервью "Shredd And Ragan In The Morning" подтвердил, что Paul Stanley его обматерил, но грязи «не будет»:



«Да, он обматерил меня. Я не знаю. Наверное, у него был тяжёлый день. Ему было не по себе. Но он всё равно то вспыльчив, то холоден — иногда он бывает очень милым, иногда — не очень. Я просто позволил этому сойти с рук.



Помню, в первом интервью Eddie Trunk'у я сказал, что собираюсь обнародовать кое-какую грязь. Но после разговора с парой близких друзей, а также с Eddie, которые сказали, что мне нужно быть на высоте, я решил этого не делать. Так я и поступил во втором интервью».



Несмотря на то, что между ним и его бывшими коллегами по группе возникли неприязненные отношения, похоже, что сейчас он по-прежнему с любовью вспоминает время, проведённое с KISS.



«Мы все братья по рок-н-роллу. И мы по-прежнему любим друг друга, хотя я больше не работаю на них».







