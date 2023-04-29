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*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 21
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
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Ace Frehley

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ACE FREHLEY сдаёт назад



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ACE FREHLEY в рамках интервью "Shredd And Ragan In The Morning" подтвердил, что Paul Stanley его обматерил, но грязи «не будет»:

«Да, он обматерил меня. Я не знаю. Наверное, у него был тяжёлый день. Ему было не по себе. Но он всё равно то вспыльчив, то холоден — иногда он бывает очень милым, иногда — не очень. Я просто позволил этому сойти с рук.

Помню, в первом интервью Eddie Trunk'у я сказал, что собираюсь обнародовать кое-какую грязь. Но после разговора с парой близких друзей, а также с Eddie, которые сказали, что мне нужно быть на высоте, я решил этого не делать. Так я и поступил во втором интервью».

Несмотря на то, что между ним и его бывшими коллегами по группе возникли неприязненные отношения, похоже, что сейчас он по-прежнему с любовью вспоминает время, проведённое с KISS.

«Мы все братья по рок-н-роллу. И мы по-прежнему любим друг друга, хотя я больше не работаю на них».




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29 апр 2023
Hellg
Фу таким быть!

просмотров: 461

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