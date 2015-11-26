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ACE FREHLEY и ORIANTHI выступили в рамках Alice Cooper's Christmas Pudding



Ace Frehley (KISS), Orianthi, Ed Roland (COLLECTIVE SOUL), Mark McGrath (SUGAR RAY) и другие приняли участие в 19-м Alice Cooper's Christmas Pudding, проходившем четвертого декабря в Celebrity Theatre, Phoenix, Arizona.







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