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Ace Frehley

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9 май 2020 : 		 ACE FREHLEY начал работу над оригинальным материалом

29 апр 2020 : 		 ACE FREHLEY о возможности выступить с KISS

26 ноя 2019 : 		 Бывший гитарист KISS на новом альбоме ACE FREHLEY

11 ноя 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

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31 окт 2019 : 		 ACE FREHLEY и SEBASTIAN BACH исполняют песни KISS

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23 авг 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

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2 июн 2019 : 		 ACE FREHLEY заявил, что он, «пожалуй, был самым крутым парнем в KISS»
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ACE FREHLEY: «Большинство своих героев я встретил»



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ACE FREHLEY в недавнем интервью ответил на вопрос, есть ли кто-нибудь в мире рок-н-ролла, с кем он пока так и не встретился из тех, с кем хотел бы это сделать:

«Я встретился почти со всеми. Я в этом деле более 45 лет, и я встретился с большинством своих героев. Я зависал с Pete'ом Townshend'ом, когда THE WHO играли в Сан-Диего год или два назад.

Благодаря известности KISS двери всегда открыты. Я могу попасть на любой концерт. Моя дочка как-то хотела посмотреть HOLE и сказала: "Папа, билетов нет". Я ей говорю: "Бери подружку, встретимся там". Я нашёл тур-менеджера, сказал ему, кто я, и в следующий момент мы стоим на расстоянии вытянутой руки и смотрим на Cortney Love, а после концерта за кулисами она ещё и пообщалась с моей Monique. Тогда ещё Дрю Бэрримор встречалась в басистом, так что мы ещё и с ней пересеклись. Там ещё было много звёзд, имён не помню, но было очень весело».

ACE FREHLEY:





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