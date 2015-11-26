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ACE FREHLEY : «Большинство своих героев я встретил»



ACE FREHLEY в недавнем интервью ответил на вопрос, есть ли кто-нибудь в мире рок-н-ролла, с кем он пока так и не встретился из тех, с кем хотел бы это сделать:



«Я встретился почти со всеми. Я в этом деле более 45 лет, и я встретился с большинством своих героев. Я зависал с Pete'ом Townshend'ом, когда THE WHO играли в Сан-Диего год или два назад.



Благодаря известности KISS двери всегда открыты. Я могу попасть на любой концерт. Моя дочка как-то хотела посмотреть HOLE и сказала: "Папа, билетов нет". Я ей говорю: "Бери подружку, встретимся там". Я нашёл тур-менеджера, сказал ему, кто я, и в следующий момент мы стоим на расстоянии вытянутой руки и смотрим на Cortney Love, а после концерта за кулисами она ещё и пообщалась с моей Monique. Тогда ещё Дрю Бэрримор встречалась в басистом, так что мы ещё и с ней пересеклись. Там ещё было много звёзд, имён не помню, но было очень весело».













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